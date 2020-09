MagentaSport: Geballte Ladung Live-Basketball in den nächsten Tagen

Anzeige

In den nächsten Tagen läuft nicht nur Live-Fußball. Zur Abwechslung bietet MagentaSport europäischen Spitzen-Basketball.

MagentaSport startet ab 12. September live mit ALBA Berlin, dem FC Bayern und europäischen Top-Klubs in die EuroLeague Preseason Tour.

Zum Auftakt der Preseason-Tour spielt der Deutsche Meister ALBA am 12. September in Kaunas gegen den italienischen Rekordmeister Mailand. Der FC Bayern gastiert in Spanien, trifft am 15. September auf Gastgeber Valencia Basket.

Michael Körner, Markus Krawinkel, Sebastian Ulrich und Jan Lüdeke berichten live von der Preseason Tour.

Die Live-Spiele bei MagentaSport im Überblick:

September in Kaunas:

Ab 14.50 Uhr: ALBA Berlin – Armani Mailand

Ab 17.50 Uhr: Zalgiris Kaunas – Panathinaikos Athen

September in Kaunas

Ab 14.50 Uhr: Spiel um Platz 3

Ab 17.50 Uhr: Finale

September in Valencia:

Ab 17.50 Uhr: Villeurbanne – Olympiakos Piräus

Ab 19.50 Uhr: Valencia – FC Bayern München

September in Valencia:

Ab 17.20 Uhr: Spiel um Platz 3

Ab 19.50 Uhr: Finale

Nächstes Basketball-Highlight bei MagentaSport: Ab 17. Oktober startet der MagentaSport BBL-Pokal live.

© Telekom