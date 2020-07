Major League Baseball: Saisonstart heute Nacht live bei DAZN

Anzeige

Zum Beginn einer coronabedingt stark verkürzten Saison gibt es direkt ein Topspiel aus der Major League Baseball bei DAZN. Auch der deutsche MLB-Profi Max Kepler ist am Wochenende live zu sehen.

Die New York Yankees und Washington Nationals eröffnen heute Nacht, um 1.08 Uhr (MEZ), live bei DAZN die Saison der MLB. Der Sportstreamingdienst überträgt direkt am Freitag auch das Spiel zwischen den Atlanta Braves und den New York Mets zu etwas früherer Stunden, um 22.10 Uhr.

Am Wochenende steigt dann auch der deutsche MLB-Profi Max Kepler mit seinen Minnesota Twins in die Saison ein. Für hiesige Baseball-Fans zur idealen Sendezeit, ab 20.10 Uhr, kann dem ersten deutschen Baseball-Star fleißig bei DAZN gegen die Chicago White Sox die Daumen gedrückt werden.

Sonntag und Montag folgen noch weitere Live-Übertragungen bei DAZN, sowie noch drei weitere Male nächste Woche.