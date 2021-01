Manchester United – Liverpool heute bei DAZN: Alle FA Cup-Spiele live

Anzeige

Das Derby zwischen Manchester United und Liverpool findet heute das zweite Mal binnen einer Woche statt. Diesmal läuft der Kracher jedoch bei DAZN, so wie alle anderen FA Cup-Spiele auch.

Durch ein 0:0 auswärts in Liverpool konnte ManU vor Wochenfrist die Tabellenführung in der Premier League verteidigen. Heute, um 18 Uhr, sind die Vorzeichen andere. Zum einen muss die Elf von Jürgen Klopp nach Manchester reisen. Zum anderen geht es in diesem K.o.-Spiel ums direkte Weiterkommen in die nächste Runde. Rückspiele bei einem Unentschieden im Hinspiel gehörten im FA Cup lange Zeit zur Tradition, aber mittlerweile der Vergangenheit an. Das spannende Duell der beiden Spitzenmannschaften kann also eventuell auch in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen gehen.

Noch sechs weitere FA Cup-Spiele im DAZN-Programm

Außerdem gibt es bei DAZN an diesem Sonntag auch die Pokalauftritte von Chelsea (ab 13 Uhr gegen Luton), von Leicester in Brentford), von Fulham gegen Burnley (beide ab 15.30 Uhr) sowie das Spiel FC Everton – Sheffield Wednesday (ab 21 Uhr) live zu sehen.

Montag folgt um 20.45 Uhr noch die Begegnung Wycombe Wanderers gegen Tottenham Hotspur. Und am Dienstag machen Bournemouth und Viertligist Crawley den Deckel auf die 4. Runde im FA Cup. Bereits fürs Achtelfinale qualifiziert haben sich Southhamptom (1:0-Sieg über Titelverteidiger Arsenal), die Wolverhampton Wanderers, Swansea, Barnsley, Bristol City, Brighton, Sheffield United, Westham United und Manchester City.