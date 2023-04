MDR-Mockumentary „Irgendwas mit Medien“ jetzt in der ARD Mediathek

Anzeige

Die neue MDR-Mockumentary „Irgendwas mit Medien“ will ein studentisches Milieu beleuchten. Ab sofort zum Streamen in der ARD Mediathek.

Den Inhalt von „Irgndwas mit Medien“ kündigt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) folgendermaßen an:

Frisch nach dem Abitur muss das selbsternannte Wunderkind Lennart an einer kleinen Universität mit dem lethargischen Langzeitstudenten Simon zusammenarbeiten, um die absurden Herausforderungen des Medienstudiums und Erwachsenwerdens zu meistern. Denn wie will man große Kunst schaffen, wenn man schon dem eigenen Leben aus dem Weg geht?

Geschrieben und inszeniert wurde „Irgendwas mit Medien“ von Jano Kaltenbach und Mirko Muhshoff, die beide selbst an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert haben, erklärt der Sender. Beide spielen zudem die Hauptrollen in dem Mockumentary-Format. Ab dem 14. April kann man die gesamte erste Staffel in der ARD Mediathek streamen. Insgesamt umfasst die Staffel acht Episoden.

