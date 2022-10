Mit Colin Farrell: Sci-Fi-Drama „After Yang“ startet heute bei Sky

Anzeige

Eindringlicher Blick in die Zukunft: Das Sky Original Drama „After Yang“ mit Colin Farrell und Codie Turner- Smith startet heute bei Sky.

In dem Film versucht eine Familie den Verlust ihres geliebten Androiden Yang zu verkraften. Das faszinierende Drama kann ab 17. Oktober mit Sky Q jederzeit abgerufen sowie mit Wow auch gestreamt werden.

Über „After Yang“:

After Yang erzählt die Geschichte einer Familie, die ihren KI-Helfer verliert, und von den tiefgreifenden Gefühlen, die diese Erfahrung auslöst. Als der geliebte Begleiter seiner kleinen Tochter – ein Androide namens Yang (Justin H. Min) – eine Fehlfunktion hat, sucht Jake (Colin Farrell) nach einer Möglichkeit, ihn zu reparieren. Dabei entdeckt Jake ein Leben, das vor ihm vorbeigezogen ist. Er nähert sich auch wieder seiner Frau (Jodie Turner-Smith) und seiner Tochter (Malea Emma Tjandrawidjaja) an und überwindet damit eine Distanz, von der er zuvor gar nichts wusste.

Neben Colin Farrell viele weitere internationale Stars

Neben Superstar Colin Farrell brilliert in dem vibrierenden Drama eine brillante internationale Besetzung mit Jodie Turner-Smith („Queen & Slim“), Justin H. Min („The Umbrella Academy“), Sarita Choudhury (And Just Like That…“), und Clifton Collins Jr. („Westworld“). Malea Emma Tjandrawidjaja hat einen eindrucksvollen ersten Filmauftritt.

