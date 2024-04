Mit PSG und Lyon: Coupe de France live bei MagentaSport

Französischer Top-Fußball im Coupe de France gibt es ab heute live bei MagentaSport:

Das erste Halbfinale Lyon gegen Valenciennes gibt es diesen Dienstag ab 20.35 Uhr. Dabei gastiert ein Zweitligist im Groupama Stadium zu Lyon, wo die deutsche Nationalmannschaft erst kürzlich begeisterte beim 2:0-Sieg gegen Frankreich. Eine gute Chance für den ehemaligen Serienmeister, eine bislang miserable Saison doch noch erfolgreich zu gestalten.

Am Mittwoch trifft dann noch das Pariser Starensemble PSG im 2. Halbfinale des französischen Pokalwettbewerbs ab 21 Uhr auf Stade Rennes. In einem etwaigen Finale würden also ganz andere Kaliber auf Olympique Lyon warten. MagentaSport überträgt beide Spiele live.

Fußball live bei MagentaSport:

Coupe de France – Halbfinals

Dienstag, 2. April

Ab 20.35 Uhr: Olympique Lyon – FC Valenciennes

Mittwoch, 3. April

Ab 21 Uhr: Paris Saint-Germain – Stade Rennes

