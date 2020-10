Nach Prince kommt nun „Princess Charming“ mit „attraktiver Bi-Lady“

Anzeige

Nach dem Erfolg der Datingshow „Prince Charming“ für schwule Männer wird es bald ein Gegenstück mit einer Frau als Hauptprotagonistin geben.

In „Princess Charming“ werde eine „attraktive Bi-Lady“ auf die Suche nach der großen Liebe gehen, kündigte die Mediengruppe RTL am Montag an. Mit dabei seien sowohl lesbische und bisexuelle Frauen als auch heterosexuelle Männer. „Unter den bunten und diversen Liebesanwärtern prallen Vorurteile, Wunsch und Wirklichkeit aufeinander, werden Klischees befeuert – oder entkräftet“, versprach RTL. Die entscheidenden Fragen: „Wer überzeugt die Princess am meisten? Mann oder Frau?“

Bei der neuen Show handelt es sich den Angaben zufolge um ein „Original“ der Streamingplattform TV Now. Das Casting hat bereits begonnen. Der Vorläufer „Prince Charming“ wurde mittlerweile mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.