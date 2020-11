NBA Draft 2020 heute Nacht live bei DAZN

Anzeige

Jedes Jahr suchen sich die Teams der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die hoffnungsvollsten Talente des Jahrgangs im sogenannten Draft aus. Heute Nacht steigt die Lotterie für die nächste Saison – DAZN überträgt das Event live.

Ab 1.30 Uhr (MEZ) überträgt der Sportstreamingdienst den diesjährigen Draft. Dabei bekommen für gewöhnlich die am schlechtesten platzierten Teams des Vorjahres die ersten Picks, sprich ein Vorrecht auf die besten Talente. Dieses Jahr gehören dazu die Minnesota Timberwolves, Ex-Meister Golden State Warriors, die Charlotte Hornets, die Chicago Bulls und die Cleveland Cavaliers.

Aus dem Quintett gelten die Warriors am ehesten als ein Kandidat, der sein Recht gegen einen Top-Transfer tauschen könnte. Auch das ist nämlich möglich – einen Pick abgeben und dafür einen arrivierten Profi bekommen. In Anbetracht des großen Verletzungspechs des Meisters von 2015, 2017 und 2018 könnte die Truppe um Rückkehrer Stephen Curry (verpasste beinahe die gesamte letzte Saison wegen eines Handbruchs) durchaus einen NBA-Star einem verheißungsvollen Talent vorziehen. Bei den anderen genannten Teams dürften die Hoffnungen eher darauf liegen, sich einen zukünftigen Star sichern zu können.

Einige der am höchsten gehandelten Spieler, die dieses Jahr in die NBA drängen, absolvieren zur Stunde bei Youtube eine Live-Fragerunde. Deutsche Spieler sind dieses Jahr, wie auch schon 2019, nicht unter den Picks zu erwarten. 2018 konnten hingegen mit Moritz Wagner und Isaac Bonga zuletzt sogar zwei deutsche Talente den Sprung in die beste Basketballliga der Welt schaffen – beide damals zu den Los Angeles Lakers und mittlerweile wiederum gemeinsam bei den Washington Wizards aktiv.

Der NBA Draft 2020 ist ab 1.30 Uhr live bei DAZN zu verfolgen.