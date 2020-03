Netflix lässt Fans auf Finale von „Die Telefonistinnen“ warten

Spanische Serien wie „Das Haus des Geldes“ feiern weltweit große Erfolge. Und auch von „Die Telefonistinnen“ läuft die mittlerweile fünfte Staffel auf Netflix. Doch wann kommen die letzten fünf Folgen der Staffel?

Spoiler Alert: Dieser Text enthält inhaltliche Informationen zur fünften Staffel von „Die Telefonistinnen“.

Auch wenn der deutsche Titel „Die Telefonistinnen“ im Gegensatz zum spanischen Originaltitel „Las chicas del cable“ etwas weniger elegant klingt, hat die Serie dennoch im deutschsprachigen Raum einige Fans. In Europa ist sie zudem eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt und auch in Lateinamerika gibt es sehr viele Anhänger.

Erst letztes Jahr im Sommer erschien die vierte Staffel. Und auf die fünfte und vorerst letzte Staffel mussten die Fans nun nicht allzu lange warten: Seit dem 14. Februar sind die ersten fünf Folgen der fünften Staffel bei Netflix verfügbar.

Zur Handlung der Serie: Im Madrid der 20er Jahres schaffen es Lidia, Ángeles, Marga und Carlota einen der begehrten Arbeitsplätze als Telefonistinnen in der nationalen Telefongesellschaft zu ergattern. Der Alltag der Freundinnen ist gespickt mit Intrigen, Liebe, Freundschaft, Krisen, Korruption, Identität aber auch Drama: extrem viel Drama! Man könnte fast schon von Kitsch reden. Einzigartig und authentisch für die Zeit sind jedoch die Kostüme, die Frisuren und das Make-Up.

Nun soll die Serie ihr Ende finden: Auf der Streamingplattform wird die fünfte Staffel als die letzte Staffel bezeichnet. Schade eigentlich – fünf Staffeln sprechen ja für sich.

Und dann hat Netflix die finale Staffel auch noch in zwei Teile gepackt. In der fünften Staffel, die sieben Jahre nach der vierten Staffel spielt, finden sich die Freundinnen mitten im spanischen Bürgerkrieg wieder. Lidia kehrt aus Amerika zurück, um ihre Ziehtochter Sofia zu retten, die im Krieg kämpfen will. Und das Drama nimmt seinen Lauf: Lidia begegnet ihrer alten Liebe Carlos wieder, der aber auf der falschen Seite steht. Oder vielleicht doch nicht? Und dann wäre da ja noch Carlos Nebenbuhler Francisco.

Dann der grausame Cliffhanger: Lidia begegnet völlig überraschend ihrer alten Erzfeindin wieder. Cut! Man will unbedingt wissen wie es weitergeht. Netflix aber hüllt sich in Schweigen über die finalen fünf Folgen. Womöglich sollen diese noch im Sommer ausgestrahlt werden. Und dann heißt es ein letztes Mal: Tolle Schauspieler, einzigartige Kostüme und noch viel mehr Drama!