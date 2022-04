Netflix sichert sich neuen Film vom „The Revenant“-Regisseur

Anzeige

Netflix hat die Rechte an dem neuen Film des mehrfachen Oscar-Preisträgers Alejandro González Iñárritu erworben.

Iñárritus neuer Film trägt den Titel „Bardo: False Chronicles of a Handful of Truths“. Es ist das erste abendfüllende Werk des gefeierten Regisseurs seit seinem Survival-Trip „The Revenant“ aus dem Jahr 2015. Nach „Birdman“ hatte der Filmemacher für „The Revenant“ zwei Jahre hintereinander den Oscar für die beste Regie gewonnen.

„Bardo“ wurde auf 65mm gedreht und soll sich rund um einen mexikanischen Journalisten und Dokumentarfilmer drehen, der in seine Heimat zurückkehrt. Dort muss er sich laut Netflix mit einer existentiellen Krise, seiner Identität, Familie, seinen Erinnerungen und der Geschichte seines Landes auseinandersetzen.

In dieser Woche wurde bekannt, dass Netflix den Film herausbringen wird. „Bardo“ soll dabei allerdings nicht nur im Streaming erscheinen, sondern vorher auf der großen Leinwand zu sehen sein, was ihn auch für die nächste Oscar-Verleihung qualifizieren könnte, was nach den bisherigen Erfolgen des Regisseurs überaus wahrscheinlich erscheint.

Denkbar wäre zum Beispiel eine Weltpremiere im Rahmen der Filmfestspiele Venedig im September. Noch ist dazu allerdings nichts offiziell bekannt. Fakt ist nur, dass Netflix den Film unter anderem in Mexiko, den USA, Kanada, England, Italien, Deutschland, Australien und Japan in die Kinos bringen will, bevor er ins Streaming-Programm wandert.

Quelle: Netflix