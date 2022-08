Netflix verfilmt Klassiker vs. deutsche Komödie bei Prime: Aktuelle Streaming-Tipps

Anzeige

Was sich jetzt zu streamen lohnt: Ein neu verfilmter Klassiker und vier junge Mädchen auf Zeitreise: Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Vornehm: Fans der Schriftstellerin Jane Austen versenken sich mit Wonne in ihren Romanen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts spielen. Eine Welt großer gesellschaftlicher Zwänge, des schönen Scheins und der Aussichtslosigkeit für viele Frauen. Denn die wichtigste Aufgabe von Töchtern aus gutem Hause bestand darin, den passenden Mann zu finden. Zudem waren sie ohne Männer oft recht- und chancenlos, wie Austen in ihren Werken thematisiert. Viele wurden verfilmt, „Verstand und Gefühl“ etwa oder „Emma“. Nun ist Netflix mit „Überredung“ (Foto) am Start. Frederick Wentworth lässt darin das Herz von Anne Elliot höher schlagen, für den sie schon viele Jahre schwärmt. Doch hat ihre Liebe Chancen? Jane-Austen-Fans können mit der ziemlich frech und modern angelegten Anne nicht viel anfangen. Wer sich daran nicht stört, kann in eine andere Welt abtauchen und rund 100 Minuten in Romantik, rasantem Wortwitz und eskapistischen Träumen schwelgen.

Erfrischend: Ein Sprung ins kühle Wasser – bei den derzeitigen Temperaturen wunderbar. Doch im bayerischen Grubberg soll das Freibad geschlossen werden. Stattdessen sollen dort Wohnungen gebaut werden. Bademeister Karl will das nicht hinnehmen. Mit einer Unterschriftensammlung will er das gesamte Dorf dazu bringen, für den Erhalt des Bades zu kämpfen. „Beckenrand Sheriff“ ist eine sommerlich leichte, erfrischende Komödie von Marcus H. Rosenmüller („Trautmann“), unter anderem mit Milan Peschel, Gisela Schneeberger, Rick Kavanian, Sebastian Bezzel, Johanna Wokalek. Zu sehen gibt es den Filmspaß derzeit bei Prime Video.

Arte bereichert die Streaming-Tipps mit einer Doku für Kunstinteressierte

Erwachsen: Im Morgengrauen nach Halloween 1988 wollen die vier Mädchen Erin, Mac, Tiffany und KJ eigentlich nur ihrem Schüler-Job nachgehen und Zeitungen austragen. Stattdessen geraten sie in einen Kampf zwischen Zeitreisenden, diese Begegnung verändert ihr Leben. Denn die vier sehen sich nach und nach dem jeweils eigenen Ich als Erwachsene gegenüber – und in der Zukunft ist alles anders gelaufen als von den Zwölfjährigen immer ausgemalt. Ärgerlich genug wäre das schon allein. Die vier werden allerdings auch noch verfolgt. Sie müssen zusammenwachsen, um der Gefahr zu entgehen. Die achtteilige US-Serie „Paper Girls„, eine Verfilmung der Graphic Novel von Brian K. Vaughan und Cliff Chiang, läuft ab sofort bei Prime Video.

Polarisierend: Seit mehr als 100 Jahren setzen Kunstinteressierte sich mit dem verstörenden Werk des österreichischen Malers Egon Schiele (1890-1918) auseinander. Heute zählt Schieles Werk zum Teuersten, was auf dem internationalen Kunstmarkt zu haben ist. Aber das von ihm Dargestellte vermag noch immer zu verunsichern und zu polarisieren. Die Doku „Egon Schiele“ beleuchtet Hintergründe und wenig bekannte Ereignisse aus seinem kurzen Leben, die Impulse für seine Kunst gewesen sein könnten. Seit 29. Juli in der Arte-Mediathek.

