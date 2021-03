Alle Disney+ Neuheiten im April

Anzeige

„Grey’s Anatomy“, das Making-of zu „The Falcon and the Winter Soldier“ und „Family Guy“: Im April starten einige neue Katalog-Titel sowie Disney+ und Star Originals.

Eine Lehrerin fängt in „A Teacher“ eine Beziehung mit ihrem Schüler an, „Grey’s Anatomy“ geht in die 17. Staffel. Und aus den Marvel Studios folgt das Making-of zur Serie „The Falcon and The Winter Soldier“, die am 23. April das Staffelfinale feiert.

Star Highlights:

„Fosse/Verdon“:

Fünf Jahrzehnte lang erforscht „Fosse/Verdon“ die wohl einzigartige Partnerschaft zwischen Bob Fosse und Gwen Verdon. Er ist ein visionärer Filmemacher und einer der einflussreichsten Choreografen und Regisseure des Theaters. Sie ist die größte Broadway-Tänzerin aller Zeiten. Gemeinsam werden sie das Gesicht der amerikanischen Unterhaltungsindustrie verändern – zu einem hohen Preis. „Fosse/Verdon“ (Staffel 1), ab 2. April exklusiv auf Disney+

„Alias – Die Agentin“

Sie reist inkognito um die Welt, kämpft gegen die Bösen und ringt mit inneren Dämonen. Für die junge Spionin Sydney Bristow sieht so ein gewöhnlicher Tag bei ihrer weniger gewöhnlichen Arbeit als Geheimagentin aus. Die Situation wird durch ihren CIA-Vorgesetzten Jack erschwert, der außerdem ihr ihr entfremdeter Vater ist. „Alias – Die Agentin” (Staffel 1-5), ab 16. April exklusiv auf Disney+

„Grey’s Anatomy“ und „Seattle Firefighters“

Die Serie geht als das am längsten laufende Ärztedrama aller Zeiten in die Fernsehgeschichte ein. Mittlerweile startet die 17. Staffel, übrigens auch im Free-TV bei ProSieben und auf Joyn. Und es geht ziemlich turbulent mit einem Feuer los: Die Auftaktfolge ist eine Cross-Over-Episode mit der US-Serie „Seattle Firefighters“. „Grey’s Anatomy” (Staffel 17), ab 21. April wöchentlich eine neue Folge und „Seattle Firefighters“ (Staffel 4), abenfalls ab 21. April mit wöchentlich einer Folge

Dr. Derek Shepherd alias McDreamy aus „Grey’s Anatomy“

„A Teacher“

Die Komplexität und die Konsequenzen einer verhängnisvollen Beziehung zwischen einer Lehrerin und ihrem Schüler werden in „A Teacher“ gezeigt. Claire, schön und rätselhaft, ist die neue Lehrerin an einer High-School in Texas. Eric, ein charmanter Schüler in ihrer Englischklasse, bittet sie um Hilfe bei der Vorbereitung auf seine SAT-Prüfung.

Grenzen werden überschritten, und ein subtiles Spiel der Annäherung beginnt. Die bleibenden Schäden, die Claires Entscheidungen hinterlassen, sind für die beiden und ihre Freunde und Familien nicht mehr zu übersehen. „A Teacher“ (Staffel 1), Star Original, ab 23. April wöchentlich eine neue Folge

Star Originals:

2. April:

Neustart: Fosse/Verdon – Staffel 1, alle Episoden

Staffel-Finale: Solar Opposites – Staffel 1, Episode 8

Big Sky – Staffel 1, Episode 8

Love, Victor – Staffel 1, Episode 8

Helstrom – Staffel 1, Episode 8

9. April:

Neustart: Solar Opposites – Staffel 2, Episode 1

Big Sky – Staffel 1, Episode 9 (danach Saison-Pause)

Love, Victor – Staffel 1, Episode 9

Helstrom – Staffel 1, Episode 9

16. April:

Staffel-Finale: Helstrom – Staffel 1, Episode 10

Staffel-Finale: Love, Victor – Staffel 1, Episode 10

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 2

21. April:

Neustart: Grey’s Anatomy – Staffel 17, Episode 1

Neustart: Seattle Firefighter – Die jungen Helden – Staffel 4, Episode 1

23. April:

Neustart: A Teacher – Staffel 1, Episode 1

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 3

28. April:

Grey’s Anatomy – Staffel 17, Episode 2

Seattle Firefighter – Die jungen Helden – Staffel 4, Episode 2

30. April:

A Teacher – Staffel 1, Episode 2

Solar Opposites – Staffel 2, Episode 4

Star Katalog-Titel:

2. April:

Alien 1-3

Abraham Lincoln Vampirjäger

Bob’s Burgers – Staffeln 1-9

Mysterious Mermaids – Staffel 1-2

The Newton Boys

Überall, nur nicht hier

9. April:

Criminal Minds – Staffeln 1-15

Ein Geschenk des Himmels – Vater der Braut II

Junior’s freier Tag

Legion – Staffeln 1-3

Mr. Bill

Voll auf die Nüsse

Vater der Braut

Vater der Braut II

16. April:

Alias – Die Agentin – Staffeln 1-5

Bad Girls

Brokedown Palace

Mädelstrip

Summer of Sam

Seattle Firefighter – Die jungen Helden – Staffeln 1-3

The Comebacks

23. April:

Am grünen Rand der Welt

Best Laid Plans

Breaking & Entering – Einbruch & Diebstahl

Eroberung vom Planet der Affen

Kein Vater von gestern

Rückkehr zum Planet der Affen

30. April:

Dangerous Minds – Wilde Gedanken

Das Morgan Projekt

Family Guy – Staffel 18, alle Episoden

French Connection II

Ein Jahr vogelfrei!

Groupies Forever

The Deep End – Trügerische Stille

Süd Pazifik – 1959

Disney+ Highlights:

„Big Shot“

Da er seinen Job in der NCAA verliert, nimmt der ehemalige Männer-Basketball-Coach Marvyn Korn einen Job an einer Mädchenschule an. Er lernt schnell, dass die Teenagerinnen Einfühlungsvermögen und Empathie brauchen – ein für ihn fremdes Konzept. „Big Shot„, Disney+ Original, ab 16. April auf Disney+

John Stamos als Basketball-Coach in „Big Shot“

„National Geographic: Stimmungen der Erde„

Blaue Gletscher, trockene Wüsten, üppige Regenwälder und pulsierende Großstädte. Jede Folge soll den Zuschauern neue Energie liefern, während sie die Musik und die Naturbilder auf sich wirken lassen können. „National Geographic: Stimmungen der Erde„, Disney+ Original, ab 16. April auf Disney+

„Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar“ – Das Making-of zu „The Falcon and the Winter Soldier“

Hier werden die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte der Marvel-Serie beleuchtet. Eine Woche vor dem Launch, am 23. April, läuft bereits das Staffelfinale der Serie. „Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar” –Das Making-of zu „The Falcon and the Winter Soldier“, Disney+ Original, ab 30. April auf Disney+

„The Falcon and The Winter Soldier“

Disney+ Originals im April:

2. April:

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 2 (Disney)

The Falcon and the Winter Soldier – neue Episode (Marvel)

9. April:

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 3 (Disney)

The Falcon and the Winter Soldier – neue Episode (Marvel)

16. April:

Neustart: Big Shot – Staffel 1, Episode 1 (Disney)

Neustart: National Geographic: Stimmungen der Erde – Staffel 1, alle Episoden (National Geographic)

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 4 (Disney)

The Falcon and the Winter Soldier – neue Episode (Marvel)

22. April:

Neustart: Die geheimnisvolle Welt der Wale – Staffel 1, alle Episoden (National Geographic)

23. April:

Staffel-Finale: The Falcon and the Winter Soldier (Marvel)

Big Shot – Staffel 1, Episode 2 (Disney)

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 5 (Disney)

30. April:

Neustart: Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-of zu „The Falcon and the Winter Soldier“ (Marvel)

Mighty Duck: Game Changers – Staffel 1, Episode 6 (Disney)

Big Shot – Staffel 1, Episode 3 (Disney)

Disney+ Katalog-Titel im April:

2. April:

The 80s Greatest (National Geographic)

9/11 Rescue Cops (National Geographic)

9. April:

Der Hundeflüsterer: Die Story (National Geographic)

Wolfsblut 2 – Das Geheimnis des weißen Wolfes (Disney)

16. April:

Insel am Ende der Welt (Disney)

Sea of Shadows (National Geographic)

23. April:

(K)ein Vater gesucht (Disney)

The Story of God with Morgan Freeman – Staffel 1-3 (National Geographic)

30. April:

Witness to Disaster – Staffel 1 (National Geographic)