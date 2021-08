„Neubeginn“: Arte kündigt mehrere Serien zum kostenlosen Streamen an

Anzeige

Arte hat heute bekannt gegeben, dass der Sender sein Streaming-Angebot an langfristig und kostenlos verfügbaren Serien erweitern wird. Unter dem Namen „Neubeginn“ zeigt Arte ab September und Oktober neue Inhalte.

Im September und Oktober will Arte einer Ankündigung zufolge vier neue Serien als Streaming-Inhalte verfügbar machen. Dies ist Teil einer Erweiterung des Angebotes des Senders an langfristig und kostenlos verfügbaren Serien. Als thematische Klammer dient der Begriff „Neubeginn“ Der Sender meint in seiner Ankündigung, dass alle Figuren der Reihe auf einen Neubeginn zu steuerten: „ob jung oder alt, ob in Schweden oder Japan“.

„Neubeginn“ als serienübergreifendes Thema

Am 3. September startet mit „Mein eigenes Begräbnis“ die erste der Serien. Als Mischung aus Comedy und Drama setzt sich dort Benedikt nach einer (Hirn-)Tumor-Diagnose zu Rentenbeginn mit der Planung seiner eigenen Beerdigung auseinander. Ab 17. September versucht in „Hopeville“ Amos, ein trockener Alkoholiker die Beziehung zu seinem Sohn zu verbessern, und beide landen in der der Serie ihren Namen gebenden Stadt Hopeville, in der nach Angaben des Senders „Apathie, Angst und Misstrauen an der Tagesordnung“ seien.

Ab dem 1.Oktober werden die ersten beiden Staffeln von „30 Grad im Februar“ verfügbar sein. Die schwedischen Serie folgt verschiedenen Menschen, die vor dem schwedischen Winter an die Strände Thailands fliehen. Die vierte Serie folgt ab dem 15. Oktober: „Behind The Door“ erzählt von der Japanerin Risako, die als Geschworene in einem Kindsmords-Prozess beteiligt ist und sich mit ihrem eigenen Leben auseinandersetzt.

Weiterhin zum Streamen verfügbar ist das Serienpaket „Liebe im Auf und Ab“ mit der belgischen Serie „Clan“, der israelischen Serie „Hamishim – Fünfzig“, die beide bis zum 1. Juli 2022 verfügbar sein werden, die spanische Serie „Foodie Love“, die bis zum 31. Mai 2022 zu sehen ist, sowie die britische Originalversion von „Queer as Folk“(bis 29. Juli 2022 verfügbar).

Lesen Sie auch weitere Nachrichten zu den Inhalten von Arte auf DIGITAL FERNSEHEN.

Die neuen Streaming-Serien auf ARTE im Überblick