Neue Horrorserie vom „Vampire Diaries“-Schöpfer auf TV Now

Ab Mai wird es gruselig bei TV Now. In der neuen Serie „Tell Me a Story“ von Kevin Williamson („The Vampire Diaries“, „Scream“) werden bekannte Märchen für Erwachsene neu interpretiert.

In der ersten Staffel von „Tell Me a Story“ werden Motive aus „Rotkäppchen“, „Hänsel und Gretel“ und „Die drei kleinen Schweinchen“ in die Gegenwart verlagert und in düstere Psychothriller verwandelt. Inspiriert wurde die Genremixtur dabei von dem spanischen Format „Cuéntame un cuento“. Kindertauglich sind diese Märchen definitiv nicht.

Erzählt werden mehrere Handlungsstränge. So dreht sich die US-Serie unter anderem um die Kriegsveteranin Hannah, die sich nach einem neuen Leben sehnt, aber gemeinsam mit ihrem drogenabhängigen Bruder einen tödlichen Unfall vertuschen muss. In der Zwischenzeit stürzt sich die Teenagerin Kayla in New York in eine verhängnisvolle Affäre mit ihrem früheren Highschool-Lehrer und ein junges Pärchen gerät in einem Juweliergeschäft in einen bewaffneten Raubüberfall.

Zum Cast von „Tell Me a Story“ gehören jede Menge Stars aus anderen beliebten Serien. Mit dabei sind beispielsweise James Wolk („Mad Men“), Dania Ramirez („Once Upon a Time – Es war einmal…“) und die Golden-Globe-Gewinnerin Kim Cattrall („Sex and the City“). Produziert wurde die Serie von Aaron Kaplans Firma Kapital Entertainment. In den USA lief im Winter 2019/20 bei dem Streaminganbieter CBS All Access bereits die zweite Staffel der Märchenserie, in der mit neuen Charakteren „Dornröschen“, „Aschenputtel“ und „Die Schöne und das Biest“ mit einem Horrorfaktor versehen werden.

TV Now zeigt die zehn Folgen der ersten Staffel ab dem 1. Mai 2020 exklusiv im kostenpflichtigen Premium-Bereich.