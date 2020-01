Neue Joyn-Serie „Katakomben“ entführt reiche Kinder in die Unterwelt

Eine Party im Münchner Untergrund eskaliert, als ein Haufen „Rich Kids“ in die Welt der Unsichtbaren eindringt. Derzeit laufen die Dreharbeiten für das neue Format, das auf Joyn zu sehen sein wird.

Panik, Schreie, Rauch und ein Großaufgebot an Einsatzkräften: Was ist am Münchner Hauptbahnhof passiert? Diesem Ereignis geht die neue Coming-of-Age-Serie „Katakomben“ von Joyn auf den Grund und taucht dabei in die konträren Lebenswelten ihrer Protagonisten ein. Derzeit laufen die Dreharbeiten zur sechsteiligen Serie in München.

Die Münchner Rich Kids Nellie (Lilly Charlotte Dreesen), Max (Nick Romeo Reimann) und Janosch (Yasin Boynuince) tun das, was sie am besten können: feiern! Dieses Mal allerdings nicht in einem der angesagten Szene-Clubs der Stadt, sondern auf einem illegalen Luxus-Rave in den Katakomben unter dem Hauptbahnhof. Man ahnt schon, das kann nicht gut gehen. Denn was die Jugendlichen nicht wissen: Hier leben Menschen, die in der normalen Welt keinen Platz mehr finden, die Unsichtbaren. Nach einem Feuer eskaliert die Party in den Tunneln und Massenpanik bricht aus. Erst am nächsten Morgen werden die Auswirkungen der Partynacht klar: dutzende Verletzte und drei Vermisste – darunter auch Max. Warum hilft ausgerechnet Tyler (Mercedes Müller) aus dem Untergrund bei der Suche nach den Vermissten? Und wer profitiert womöglich von deren Verschwinden?

„Katakomben“ spielt mit den Tunneln unter München, die in den 70er Jahren entstanden, aber heute in Vergessenheit geraten sind. Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin von Joyn: „Durch die Katakomben wird die gesellschaftliche Kluft zwischen Arm und Reich bildstark visualisiert.“ Produziert wird die Coming-of-Age-Serie unter anderem von Florian Kamhuber.