Neue Kardashian-Serie „Kirby Jenner“ bald bei Quibi

Es gibt ein neues Reality-TV-Format mit dem Kardashian-Jenner-Clan. Der US-amerikanische Streamingdienst Quibi hat eine Mini-Serie über die Kunstfigur „Kirby Jenner“ produziert. In den acht Folgen geht es um den „geheimen Zwillingsbruder“ von Model Kendall Jenner.

Ein Performance-Künstler mit dem Alias „Kirby Jenner“ hatte im Jahr 2015 einen Instagram-Account begonnen und dort Fotos von Mitgliedern der Kardashian- und Jenner-Familie präsentiert, in die er sich selbst hineinmontiert hat. Mittlerweile folgen ihm 1,3 Millionen Menschen.

Seine Parodien haben in dem sozialen Netzwerk so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass die Reality-TV erprobte Familie auf ihn zugegangen ist. Mutter Kris und Model Kendall Jenner haben die Show produziert. Kim Kardashian und ihre Familie sind durch die Serie „Keeping Up with the Kardashians“ bekannt geworden. Seit der Erstausstrahlung 2007 wurden bereits 18 Staffeln gedreht.