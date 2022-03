Neue Mockumentary-Comedy startet heute „unzensiert“ im Stream

Anzeige

Eine pseudo-woke WG-Clique manövriert sich mit ihren bizarren Peinlichkeiten und Tabubrüchen regelmäßig aus sämtlichen moralischen Grauzonen heraus. In dieser Mockumentary-Comedy läuft so viel „wrong“!

In einer Mockumentary werden scheinbar reale Situationen dargestellt. Diese sollen dem Grundanspruch einer objektiven Dokumentation folgen, enden jedoch meist in peinlichen oder absurden Situationen. Beispiele sind „Modern Family“, „The Office“ oder dessen deutsche Adaption „Stromberg“.

Neue Mockumentary-Comedy startet heute

Die Mockumentary-Comedy-Serie „WRONG – unzensiert“ startet heute auf RTL+. Die Serie handelt dabei von einer Hamburger Wohngemeinschaft. Endzwanziger, die sich allesamt schwertun, dem Ernst des Lebens ins Auge zu sehen. Und was braucht man da am allerwenigsten? Ein penetrantes Kamerateam, das draufhält, wenn es richtig „wrong“ wird! Eigentlich nicht so schlimm, würde die Clique nicht regelmäßig zahlreiche Tabus brechen.

Vor der Kamera improvisieren David Helmut, Melisa Dobric, Lena Meckel, Dennis Huszak, Titus Kraus und Nicolas Fethi Türksever.

Quelle: RTL