Neue Sci-Fi-Serie „Upload“ bald bei Prime

Fans von „The Office“ dürfen gespannt sein: Die neue Sci-Fi-Comedyserie von Greg Daniels startet bald bei Amazon Prime.

Nach „Parks and Recreation“ und „The Office“ können sich Prime-Mitglieder schon bald auf das neueste Serienprojekt des preisgekrönten Autors Greg Daniels freuen: Die Sci-Fi-Comedyserie „Upload“ startet am 1. Mai bei Amazon Prime Video.

Die Serie spielt in einer technologisch fortschrittlichen Zukunft, in der Hologramm-Telefone und 3D-Lebensmitteldrucker zum Alltag gehören. Am verrücktesten ist aber, dass man sich dafür entscheiden kann, in ein virtuelles Leben nach dem Tod „geuploaded“ zu werden, wenn kurz davor sind zu sterben.

Darum geht es: Nach einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto muss der junge App-Entwickler Nathan Brown (Robbie Amell), schnell über Leben und Tod entscheiden. Überstürzt entscheidet er sich zusammen mit seiner oberflächlichen Freundin Ingrid (Allegra Edwards) dafür, in das luxuriöse virtuelle Jenseits ihrer Familie, das „Lakeview“, geuploaded zu werden. Dort trifft Nathan auf Nora Anthony (Andy Allo). Zunächst ist sie nur seine charismatische Concierge und Führerin. Doch schon bald wird sie zu einer Freundin, die ihm hilft, sich in dieser neuen digitalen Welt zurechtzufinden.

Neben Robbie Amell, Andy Allo und Allegra Edwards gehören auch Kevin Bigley und Zainab Johnson zum Cast der Amazon Serie. Gemeinsam mit Howard Klein fungiert Serienschöpfer Greg Daniels auch als Executive Producer von „Upload“.

Die Idee zur Serie hatte Daniels schon viel früher. 2008 brachte er die Idee dann zu Papier und seit sechs Jahren arbeitet er nun schon an dem Projekt. Er selbst beschreibt die Serie als Mischung aus Sci-Fi, Mystery, Romance und Comedy. Sie spielt in einer Welt voller Ungleichheit, Umweltprobleme, Verlust von Privatsphäre und Machtlosigkeit angesichts riesiger Technikkonzerne.

Ab dem 1. Mai ist die Serie „Upload“ auf Amazon Prime Video verfügbar. Alle zehn Episoden können ab dann in der englischen Originalversion und der deutschen Fassung gestreamt werden.