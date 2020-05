Neue Serie „Der Beischläfer“ startet bei Prime

Ein Autoschrauber, der unfreiwillig zum Schöffen berufen wird: Ende Mai startet die neue Amazon Original Serie „Der Beischläfer“ bei Prime.

In „Der Beischläfer“ wird der Kfz-Mechaniker Charlie Menzinger (Markus Stoll) gegen seinen Willen zum Schöffen berufen. Als „Stimme des Volkes“ muss er fortan für Recht sorgen, obwohl er seit dem Unfalltod seiner Frau Marie nicht mehr an Gerechtigkeit glaubt.

Sein Schwiegervater Paul Seidl (Helmfried von Lüttichau), bei dem Charlie seine Werkstatt hat, spricht ihm ins Gewissen, die Mission „Amtsgericht“ ernst zu nehmen. Dort trifft der Neuschöffe auf die gesetzestreue Berufsrichterin Dr. Julia Kellermann (Lisa Bitter). Gerade erst von Berlin nach München versetzt, muss sie sich erst noch mit den Eigenheiten des Münchner Immobilienmarktes und vor allem der Einheimischen arrangieren.

Doch auf Charlies besonderen Gerechtigkeitssinn steht die Richterin so gar nicht. Aber das stachelt ihn erst recht an, für Urteile zu sorgen, die seinem Rechtsempfinden entsprechen. Und wenn dabei Vorteile für ihn und seinen besten Kumpel, den chaotischen Entrepreneur Xaver Holzapfel (Daniel Christensen), herausspringen, umso besser. Schließlich geht es darum, das Leben in München zu meistern und dieses hält, ebenso wie die Gerichtsfälle, so manche Überraschungen bereit.

Zum Cast der Serie gehören neben Markus Stoll (besser bekannt als Harry G) unter anderem Lisa Bitter, Helmfried von Lüttichau und Daniel Christensen.

Am 29. Mai startet die ungewollte Mission „Amtsgericht“ – dann ist die neue Amazon Original Serie „Der Beischläfer“ bei Prime Video verfügbar. Alle sechs Episoden stehen dann exklusiv für Prime-Mitglieder bei dem Streamingdienst zur Verfügung.