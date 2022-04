Neue Serie mit Gerhard Polt: Bayern trifft auf Japan

Anzeige

Nach dem Streaming-Start auch im TV: Die neue Serie mit Gerhard Polt wagt den sprachlichen Spagat zwischen bayrischem Dialekt und japanischer Unterhaltung.

Gerhard Polt und Gisela Schneeberger sind wieder vereint. Gemeinsam präsentieren sie ihr neues Projekt „Die Vroni aus Kawasaki“. Die neue Serie bei ServusTV Deutschland zeigt was entsteht, wenn bayerische Mundart auf eine japanische Daily-Soap trifft.

Die Gesichter des bayerischen Humors Gerhard Polt, Gisela Schneeberger, Michael Ostrowski und viele mehr haben die japanische TV-Serie „Hanbun, Aoi“ synchronisiert und daraus ein bayerisches Spektakel gemacht.

ServusTV Deutschland zeigt die neue Serie seit Dienstag den 19. April exklusiv bei ServusTV On im Stream. Im Free-TV startet die Sendung am 14. Mai um 22.05 Uhr mit dem Making-Of und den ersten beiden Folgen. Ab Dienstag den 24. Mai wird dann wöchentlich um 22.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Gerhard Polt über japanisch-bayrische Gemeinsamkeiten: „Wenn man sagt ‘Die Welt ist ein Dorf’, dann stimmt das halt auch, weil in vieler Hinsicht menschliches Verhalten sehr ähnlich ist.“

