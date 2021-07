Neue Star Wars-Serie bei Disney+ als Anime – kann das gut gehen?

Anzeige

Sieben japanische Studios haben sich daran gemacht, „Star Wars“-Geschichten für Disney+ in Anime-Form umzusetzen. Bei der neuen Serie „Star Wars: Visions“ wurde ihnen stilistisch und auch in Bezug auf die für Fans so wichtige Zeitlinie im Jedi-Universum freie Hand gewährt. Ob das gut gehen kann? Zumindest klingt es zunächst einmal gewagt.

Die Kurzfilm-Sammlung soll am 22. September bei Disney+ anlaufen. Die auserwählten Anime-Studios sind: Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru, and Production IG.

Allen beteiligten Filmemachern gestattet Disney es, ihre eigenen Stile und Visionen zu verfolgen. Somit wird es bei „Star Wars: Visions“ wohl eher zu einer bunten Mischung als einer stringenten Reihe kommen.

Kamikaze Douga – The Duel

Geno Studio (Twin Engine) – Lop and Ochō

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine Rhapsody

Trigger – The Twins

Trigger – The Elder

Kinema Citrus – The Village Bride

Science Saru – Akakiri

Science Saru – T0-B1

Production IG – The Ninth Jedi

Der mehr als dreiminütige „Star Wars: Visions“-Trailer schließt mit dem voreiligen Fazit: „Fans gonna love it.“ („Die Fans werden es lieben.“) Bei all der eindrucksvollen Animationstechnik doch eine ziemlich gewagte Prognose. Viel mehr geht es dem Mickey-Mouse-Konzern darum, neue Märkte zu erschließen. Aber bei „Star Wars“-Themen hat auch niemand etwas dagegen endlich mal wieder positiv überrascht zu werden. Alle Episoden von „Star Wars: Visions“ starten am 22. September bei Disney+.