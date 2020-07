Neue „Walking Dead“-Serie kommt zu Prime

Anzeige

Die Untoten sind nicht totzukriegen. Im Oktober startet exklusiv bei Prime Video in Deutschland und Österreich eine neue Spin Off – Serie zu „The Walking Dead“.

Während die Zombies gerade in den deutschen Kinos in „Yummy“ ihr äußerst blutiges Unwesen treiben (DF berichtete), kehren die wandelnden Toten bald auch auf die Fernsehbildschirme zurück. Nach der Mutterserie „The Walking Dead“ und „Fear the Walking Dead“ handelt es sich bei „The Walking Dead: World Beyond“ nun schon um den dritten Einschlag der Zombie-Reihe.

Am 5. Oktober soll die AMC-Serie von Scott M. Gimple und Matt Negrete online zum Streamen erscheinen. Wöchentlich sollen neue Episoden verfügbar sein. Das gab Amazon heute bekannt. Zum Cast gehören unter anderem Aliyah Royale, Alexa Mansour und Nicolas Cantu.

Wie Amazon weiter berichtet, handelt die Spin Off – Serie von der ersten Generation nach der Apokalypse. Die Ankündigung zu dem genauen Inhalt gestaltet sich hingegen eher kryptisch. So ist den ersten Angaben bislang nur zu entnehmen: „Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten.“ Fakt ist: Die lebenden Leichen sind noch lange nicht besiegt.

Einen ersten, detaillierteren Einblick in die Handlung der neuen Zombieserie bietet der englische Trailer: