Neues Amazon Original „Bibi & Tina“ kurzzeitig gratis verfügbar

Amazon Prime Video lädt alle Kinder auf den Martinshof ein und stellt die neue Serie am Startwochenende kostenlos zur Verfügung.

Am 3. April startet die Kinder- und Jugendserie „Bibi & Tina“ exklusiv bei Amazon Prime Video. Am Startwochenende sind die zehn 25-minütigen Episoden für alle Amazon-Kunden in Deutschland und Österreich kostenlos abrufbar. Im Zeitraum von 3. bis 5. April ist keine Prime-Mitgliedschaft, sondern lediglich ein kostenloser Amazon-Account notwendig. Danach ist die Serie exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar.

„Bibi & Tina“ rollt die Geschichte um die bekannten Figuren neu auf: Im Mittelpunkt stehen die junge Hexe Bibi (Katharina Hirschberg) und ihre beste Freundin Tina (Harriet Herbig-Matten) mit ihren beiden Pferden Amadeus und Sabrina. Gemeinsam mit ihren Freunden erleben sie auf dem Martinshof einen Sommer voller Abenteuer – ausgebüxte Pferde, ungebetene Wildschweine, unvorhersehbare Wetterkapriolen und spannende Spieleabende in der Scheune. Und es gibt viel Neues zu entdecken: Ein junger Spanier (Christoph Moreno) bietet auf dem Martinshof seine Mitarbeit an und erhält dafür freie Unterkunft. Doch es gibt ein Geheimnis um diesen mysteriösen Jungen, das die beiden Freundinnen Bibi und Tina bis zum Ende der Staffel beschäftigen wird. Auch die Musik spielt wieder eine große Rolle, es gibt viele neue Songs.

In weiteren Rollen sind unter anderem Franziska Weisz, Holger Stockhaus, Herman van Ulzen und Daniel Donskoy zu sehen.