Neues Format mit Palina Rojinski

Anzeige

Palina Rojinski hat eine neue Sendung. „Hotel Create!“ ist klassisches Shopping-TV in ungewohntem Gewandt. Das Heimwerker-Format läuft nämlich im Instagram-Bereich IGTV.

Host Palina Rojinski lädt Sängerin Vanessa Mai, Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht und die Influencer:innen Lisa-Marie Schiffner und twenty4tim in die Sendung „Hotel Create!“ ein, wo sie dann gemeinsam mit Interior Designern das Hotel am Augustinerplatz in Köln umgestalten. Das Format wird auf Instagrams IGTV und „obi.de“ ausgestrahlt.

Jedem der vier Promis stellt Palina Rojinski dabei einen oder ein/e Innendesigner/in zur Seite. Bei den Profis handelt es sich um:

Isabelle Vivianne (@dietischlerin)

Linh Tran Trung (@don-linh)

Thomas Klotz (@thomas.klotz)

Safa Benamara-Laakiri (@safaliving)

Gemeinsam entwickeln die vier Paare dann eine Idee für die Gestaltung eines Hotelzimmers.

„Sich selbst auszuleben, egal ob in der Mode oder im Bereich Interior Design, ist so ein schönes Instrument, um seiner Individualität und Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen.“, erklärt die Gastgeberin im „Hotel Create!“, Palina Rojinski. „Daher war ich sofort begeistert, als ich angefragt wurde, bei „Hotel Create“ als Host dabei zu sein. Zu erleben, wie sich Hotelräume, die am Anfang noch standardisiert sind, je nach Design-Paar in komplett unterschiedliche, individuelle Räume verwandeln, ist einfach so spannend!“

Ab dem morgigen 10. Oktober starten dann die Folgen von „Hotel Create!“ – zu sehen auf IGTV/createbyobi sowie create.obi.de. Alle Episoden sind noch ein ganzes Jahr lang über die Homepage des Baumarkts und zudem via instagram.com/createbyobi abrufbar.

Quelle: OBI