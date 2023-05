Online Casino ohne Limit: Was bedeutet das für Spieler?

Anzeige

Wer sich für das Spiel im Online Casino entscheidet, sollte für sich eine Grenze setzen, wie hoch die tägliche, wöchentliche oder monatliche Summe sein darf, die man aufs Spiel setzen darf. Wer sich für ein Casino mit deutscher Lizenz entscheidet, der hat keine große Wahl. Hier wird vorgeschrieben, wie hoch der monatlich zu einzuzahlende Betrag sein darf.

Daher achten viele Spieler schon im Zuge des Online Casino Vergleichs, dass es sich um ein Online Casino ohne Limit handelt. Aber ist es gefährlich, in einem Online Casino ohne Limit zu spielen?

Der deutsche Glücksspielstaatsvertrag regelt, wie hoch die monatlichen Ausgaben für das Glücksspiel sein dürfen

Hat das Online Casino eine deutsche Lizenz, dann gibt es ein vom Staat festgelegtes Limit, wie hoch die monatliche Einzahlung sein darf: 1.000 Euro. Zudem gibt es auch beim Einsatz eine Maximalsumme: 1 Euro pro Spielrunde. Somit ist es nicht überraschend, dass viele Spieler nach Online Casinos ohne Limit bzw. ohne deutsche Lizenz Ausschau halten. Denn ein Online Casino ohne Limit bekommt in Deutschland keine Lizenz, weil hier die Auflagen des deutschen Glücksspielstaatsvertrages nicht erfüllt werden. Der Glücksspielstaatsvertrag, der seit dem 1. Juli 2021 gilt, schreibt einige Einschränkungen vor – unter anderem sind auch Tischspiele untersagt.

Fehlt die deutsche Lizenz, so bedeutet das nicht, dass der Anbieter unseriös ist

Die gute Nachricht vorweg: Es gibt viele Anbieter, die eine internationale Lizenz haben, so etwa aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und keine strengen Limits vorschreiben. Hat das Online Casino eine Lizenz, ist also reguliert, so kann man sicher sein, dass es sich um ein seriöses Angebot handelt. Letztlich müssen die Anbieter hinter den Online Casinos, das sind oft auch börsennotierte Unternehmen, dennoch bestimmte Auflagen erfüllen, damit sie eine Lizenz von einer Glücksspielbehörde bekommen.

Worauf beim Vergleich zu achten ist

Wer auf der Suche nach einem Online Casino ohne Limit ist, sollte einen Vergleich anstellen. Dabei geht es, wie schon erwähnt, um die Seriosität. Hat der Anbieter eine Lizenz, so gibt es keinen Zweifel. Wenn die Lizenz fehlt, so heißt das nicht, dass der Anbieter automatisch unseriös ist. Aber woran erkennt man, dass der Anbieter ohne Lizenz keine betrügerischen Machenschaften verfolgt? Hilfreich sind hier Test- und Erfahrungsberichte, die im Internet zu finden sind.

In weiterer Folge sollte der Spieler einen Blick auf das Spieleangebot werfen. Finden sich im Online Casino ohne Limit die persönlichen Favoriten? Wer gerne an bestimmten Automaten sein Glück auf die Probe stellt, sollte überprüfen, ob diese auch angeboten werden. Klassische Tischspiele, so etwa Roulette, Black Jack oder auch Poker, gibt es in der Regel fast in jedem Online Casino.

Auch dann, wenn man plant, nur über bestimmte Zahlungswege sein Geld zu transferieren, sollte man im Vorfeld überprüfen, ob diese zur Verfügung stehen. Im Regelfall akzeptieren Online Casinos Kreditkarten und Banküberweisungen sowie verschiedene Dienstleister wie Skrill, Neteller oder auch PayPal. Einige der Online Casinos akzeptieren auch schon Kryptowährungen wie Bitcoin oder erlauben die Einzahlung mit der Paysafecard.

Die Bonusbedingungen

Ein Online Casino ohne Limit kann immer wieder mit attraktiven Bonusangeboten auf sich aufmerksam machen. Wichtig ist, dass man nicht nur das Bonusangebot studiert, sondern auch einen Blick auf die Bonusbedingungen wirft. Denn stellt man fest, die Bonusbedingungen wird man nicht erfüllen können, dann ist es besser, die Finger von dem Online Casino zu lassen.

Vor allem dann, wenn hohe Beträge innerhalb kürzester Zeit mehrfach umgesetzt werden müssen, wobei ein paar Spiele ausgeschlossen sind, kann es sich als schwierig erweisen.

Was erwartet man vom Online Casino ohne Limit?

Aufgrund der Tatsache, dass es viele Anbieter gibt, ist es wichtig, sich im Vorfeld zu überzeugen, dass das Online Casino den eigenen Vorstellungen entspricht. Daher sollte man für sich im Vorfeld klären, was einem persönlich wichtig ist und was man sich von dem Online Casino erwartet.

Stellt man fest, das Online Casino ohne Limit scheint nicht den eigenen Vorstellungen zu entsprechen, so kann jederzeit der Account gelöscht werden und die Registrierung bei einem anderen Online Casino erfolgen.

Bildquelle: Spielkarten Ass: Michael Schwarzenberger auf Pixabay

Geldscheine: Alexa auf Pixabay