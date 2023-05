Online vs. Offline Spielotheken – das sind die Unterschiede

Anzeige

Genau genommen sind sich regionale Glücksspielangebote und Spielotheken im Internet vom Grundcharakter her ganz ähnlich. Online wird durch den in Deutschland gültigen Glücksspielstaatsvertrag für faire Gewinnchancen gesorgt, die in etwa denen einer niedergelassenen Spielbank entsprechen.

Ob man als Spieler legal und seriös in einem Online Casino Deutschland spielen kann, hängt aber davon ab,ob der Anbieter eine Lizenz besitzt. Neben den lizenzierten und staatlich geprüften Anbietern kann es nämlich auch unseriöse Anbieter geben, bei denen die Spieler auf eigenes Risiko am virtuellen Spieltisch um echte Geldgewinne antreten.

Echtgeldspieler müssen in der Online Spielothek keinen Dresscode einhalten

Zu den Hauptgründen begeisterter Echtgeldspieler, im Internet um Geld zu spielen, zählt neben dem enormen Komfort in vielen Fällen auch der Dresscode im Casino. Hat man sich unangemessen gekleidet auf den weiten Weg in ein regionales Casino gemacht, kann man vor Ort allein aufgrund der optischen Erscheinung abgewiesen werden.

Bei der Teilnahme in der Online Spielothek werden weder Krawatte und Anzug benötigt, noch ein Friseurbesuch für den eleganten Auftritt im adretten Abendkleid.

Offline Spielotheken sind nur zu bestimmten Zeiten erreichbar

Um am Spieltisch ein wenig das Glück herauszufordern, muss man sich bei der offline Spielothek an die Geschäftszeiten halten. Vormittags haben die meisten Spielhallen geschlossen und auch abends hat man nicht endlos Zeit, Geld zu gewinnen. Anders verhält es sich im kundenfreundlichen Glücksspiel im Internet, wo man sich auch mitten in der Nacht noch vergnügen kann oder aber vor dem Weg ins Büro.

Wann genau die beste Zeit zum Geld gewinnen ist, muss aber jeder für sich selbst herausfinden. Einige Echtgeldspieler können sich vor allem vormittags perfekt konzentrieren, was sich auf die Reaktionszeit auswirkt und somit direkt auf die Gewinnwahrscheinlichkeit. Nachmittags oder abends kann es zu einem weiteren Hoch in der Konzentration kommen, was man beim Glücksspiel sofort ausnutzen kann.

Weder Feiertage noch sonstige Schließzeiten halten einen dann davon ab, online seinen Leidenschaften ganz nach Belieben nachgehen zu können.

So findet man das geeignete Glücksspiel Angebot für seine persönlichen Vorlieben

Anstatt sich einfach bei einem unbekannten Glücksspielanbieter mit Lizenz anzumelden, kann man im Internet nach Nutzerbewertungen suchen. Diese finden sich entweder direkt auf der Homepage einer Online Spielothek oder aber auf unabhängigen Vergleichs- und Trustseiten. Am besten können natürlich die Meinungen aus dem Familien- oder Bekanntenkreis dazu genutzt werden, um das beste Angebot für sich herauszufinden.

Hier gibt es viele Tests und ausführliche Berichte, die das Leben unabhängig vom Glücksspiel leichter machen können. Bei der Zusammenstellung der Inhalte achten wir auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnisder Online-Angebote. Elektronik kann man im Internet meistens viel preisbewusster einkaufen als offline, denn diverse für den Handel typische Zusatzkosten entfallen einfach. So können sich Online-Händler oft die hohen Personalkosten sparen und auch Ladenmieten beeinflussen den Endkundenpreis.

Offline Glücksspiel überall außerhalb von Spielotheken & Spielbanken verboten

In ganz Deutschland gilt ein allgemeines Verbot von Glücksspielen. Hier informiert das Europäische Verbraucherzentrum detailliert über aktuell in Deutschland gültige Bedingungen. Im privaten Raum darf man sich natürlich jederzeit auf eine rasante Pokerrunde treffen, bei der man selbst die Höhe des Jackpots festlegt.

In der Gaststätte oder anderen Bereichen des öffentlichen Lebens sind alle Formen von Glücksspielen aber streng verboten, auch wenn nicht um echtes Geld gespielt wird. Da kommt es Fans von Blackjack, Roulette oder Poker unterwegs gerade Recht, dass man diese und noch viele andere tolle Glücksspiele auch einfach vom Handy aus spielen kann.

Dabei sollte man jedoch immer auf eine stabile WLAN-Verbindung achten und sich nicht allein auf die mobilen Daten verlassen. Bricht der Zugang zum Internet nämlich einmal ab, kann es sein, dass die aktuelle Spielrunde verloren wird, der Einsatz nicht korrekt zugeordnet werden kann oder das Echtgeldspiel schlichtweg nicht flüssig läuft.

Immer mehr Interaktionsmöglichkeiten in Online Spielotheken mit Live-Angeboten

Beim Online-Glücksspiel findet die Interaktion mit dem Spiel oder den anderen Spielern in der Regel über virtuelle Kanäle statt. Nicht immer ist es aber möglich, in einer Spielrunde mit den anderen Glücksspielern zu chatten. Vor allem beim Pokern könnte dadurch nämlich nur allzu leicht betrogen werden.

Spricht man sich in der Öffentlichkeit oder im geheimen Chat ab, was für Karten man auf der Hand hat, kann dies den Ausgang einer Spielrunde entscheidend zum eigenen Vorteil beeinflussen. Fällt online in der Spielothek ein unangemessenes Spielerverhalten auf, werden diese Glücksspieler zügig von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen.

Insofern herrscht im Internet also ein ebenso guter Spielerschutz wie in einer staatlichen Spielbank, wo Betrüger zügig des Hauses verwiesen werden. Da man dort einen gültigen Ausweis vorlegen muss, um Eintritt zu erhalten, kann es aber im Wiederholungsfall auch zu einer bundesweiten Sperre kommen.

Beim Glücksspiel über das Internet müssen Spieler oft ihre persönlichen und finanziellen Informationen online angeben, was potenzielle Sicherheitsrisiken mit sich bringen kann. Wer aber seine Wetteinsätze über die bekannteste Kryptowährung Bitcoin oder eine andere digitale Währung bezahlen möchte, kann dies bei einigen Anbietern auch ohne die Preisgabe der eigenen Identität tun.

Das ist offline in dieser Form nur möglich, wenn man an einem Spielautomaten in der Spielhalle um die Ecke spielt. Ob das Klima dort aber immer so entspannt und unterhaltsam ist, kann nicht allgemeingültig beantwortet werden. Es ist in jedem Fall wichtig, auf seriöse und nach der gültigen Rechtslage lizenzierte Glücksspiel Plattformen zu achten. Nur so kann die Sicherheit der eigenen personenbezogenen Daten gewährleistet werden, ohne dass diese in die Hände von Cyberkriminellen fallen.

Beim Offline-Glücksspiel ist sowohl die persönliche Interaktion als auch der Schutz der Privatsphäre von Bedeutung für den Einzelnen. Wer aus dem regionalen Casino mit einem hohen Bargeldgewinn nach Hause fahren möchte, muss sich allerdings um den sicheren Heimweg kümmern. Beim Online-Glücksspiel ergibt sich der Vorteil, dass man sich alle Gewinne ganz einfach auf das hinterlegte Bankkonto auszahlen lassen kann.

Fazit anhand der Unterschiede beim Online und Offline Gambling

Wer beim Glücksspiel vor allem auf den persönlichen Komfort setzt, kann zu Hause in der Badewanne ebenso hohe Gewinne erzielen wie beim konventionellen Glücksspiel bei einem lokalen Anbieter. Das besondere Flair einer Spielbank und die gehobene Atmosphäre haben allerdings ebenfalls ihren Reiz, weshalb sich der Besuch einer Spielbank ebenso lohnen kann.

Wer sich noch nicht so gut auskennt in den verschiedenen Glücksspielen, ist zu Hause in den eigenen vier Wänden vielleicht weniger aufgeregt und kann entspannter mehr Geld gewinnen.

Bildquelle: Casino Gluecksrad: © Erik Mclean auf Unsplash