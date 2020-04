Opern-Weltstars heute live auf Musikplattform „Fidelio“

In Wien werden heute Opern-Weltstars wie Anna Netrebko, Juan Diego Flórez, Valentina Nafornia und Jongmin Park trotz Corona-Krise und geschlossener Opernhäuser live auftreten.

Die Künstler werden diesen Sonntag, um 20.15 Uhr, im ORF-RadioKulturhaus populäre Arien des Klassik-Repertoires singen und auch jeweils eine persönliche musikalische Botschaft mitbringen, wie der ORF am Freitag mitteilte. Per Video-Zuspielungen sollen unter anderem Jonas Kaufmann aus Deutschland und Piotr Beczala aus Polen musikalische Grüße bieten. Es spielt ein Ensemble des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien.

Das Konzert am Sonntag wird auf ORF III und in Deutschland von der Musikplattform „Fidelio“ präsentiert. „Fidelio“ ist im Prinzip kostenpflichtig, bietet aber auch zwei kostenlose Schnupperwochen.

Der Musikabend entstand in Kooperation mit der Wiener Staatsoper. Die Übertragung am Sonntag ist der Start einer dreiteiligen Reihe. Die beiden nächsten Übertragungen am 26. April und 3. Mai stehen dann im Zeichen von Operette und Musical. Alle drei Musikabende würden unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorgaben sowie medizinischer Gesundheitskontrollen stattfinden, so der ORF.

Vor Ort ist Publikum nicht zugelassen.