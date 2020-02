Oscar-Highlights in bester Qualität bei Rakuten TV

Die Plattform hat Oscar-Favoriten wie „Joker“ und „Once upon a time in… Hollywood“ im Angebot. Durch eine Promo-Aktion sind Gewinner und Nominierte der letzten Jahre für unter zehn Euro erhältlich.

Jedes Jahr erreicht die Filmbranche mit der Verleihung der Oscars ihren Höhepunkt. Auch 2020 sind wieder viele Schauspieler, Filmemacher und natürlich Filme selbst nominiert. Wer sich selbst von deren Qualität überzeugen möchte, kann bei Rakuten TV vorbeischauen. Die Plattform bietet ein breites Angebot an aktuellen Kinofilmen, in hoher audiovisueller Qualität und oftmals auch in 4K HDR – darunter auch viele der möglichen Oscar-Preisträger.

Die großen Favoriten der Verleihung sind „Joker“ (4K HDR), der die tragische Entstehungsgeschichte von Batmans Erzfeind erzählt, und „Once upon a time in… Hollywood“ (4K HDR) über das Ende der goldenen Ära Hollywoods. Beide Produktionen dürfen sich unter anderem Hoffnungen für die Preise als bester Film und für den besten Regisseur machen. Ebenfalls in der Kategorie „Bester Film“ sind die gefeierte Literaturverfilmung „Little Women“ über vier Schwestern zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs sowie das Rennsport-Drama „Le Mans 66: Gegen jede Chance“ (4K HDR) nominiert.

Weitere Highlights sind „Parasite“ vom südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho und „Knives Out – Mord ist Familiensache“, in dem Daniel Craig einen mysteriösen Mordfall lösen muss. Beide Überraschungserfolge sind ebenso wie der Kriegsfilm „1917“ in der engeren Auswahl für das beste Originaldrehbuch. Das Film-Angebot von Rakuten TV umfasst außerdem einige Animationserfolge der letzten Jahre. So sind mit „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“, „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“ und „Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer“ drei der Nominierten für den besten animierten Spielfilm verfügbar. „Die Eiskönigin 2“ (4K HDR), das neue Abenteuer von Elsa und ihrer jüngeren Schwester Anna, kann auf einen Preis für den besten Song hoffen.

Noch bis zum 13. Februar feiert Rakuten TV die Oscars mit einer besonderen Aktion: Zahlreiche Gewinner und Nominierte der letzten Jahre, wie „Call Me By Your Name“, „Blade Runner 2049“ oder „Das Leben der Anderen“, sind während des Promotion-Zeitraums für unter 10 Euro auf der Plattform verfügbar.