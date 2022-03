Pluto TV: Das sind die Highlights im April

Anzeige

Im April hat Pluto TV anlässlich von zahlreichen Geburtstagen und Feiertagen besondere Specials vorbereitet, wie der Anbieter mitteilt:

1. April:

Auf CC Pluto TV kommentiert Greg James in „Most Ridiculous“ die witzigsten Internetvideos, während Just For Laughs Folgen der Serien „Just Kidding“ und „Just for Laugh“ Gags zeigt, in denen Streiche mit einer versteckten Kamera aufgenommen werden. MTV Pluto TV zeigt Ashton Kutcher in „Punk’d“, der zahlreiche Prominente in die Falle tappen lässt. Also trainiert eure Lachmuskeln mit Pluto TV!

3. April: Happy Birthday Eddie Murphy!

Witzig geht es weiter! Zum Jahrestag des beliebten Komikers zeigt Pluto TV Movies Eddie Murphy als Besitzer eines Nachtklubs und als kämpfenden Leutnant in Kuweit. 22:00 Uhr startet die Feier mit „Harlem Nights“ und im Anschluss heißt es „Angriff ist die beste Verteidigung“.

10. April: Märchen-Sonntag

Der zweite April-Sonntag steht unter dem Zeichen der märchenhaften Liebe. Romantiksuchende können ab 20:15 Uhr auf Pluto TV Romance bei „Cinderella“ die richtige Braut an einem gläsernen Schuh erkennen. Ab 22:00 Uhr erzählt Scheherazade in „1001 Nacht“ dem König Geschichten, die zu einer Änderung seines Verhaltens führen.

15. April: Tag des Anime

Pluto TV Anime frischt euer Wissen rund um die Abenteuer der fünf Freunde Yugi, Yami, Téa, Joey und Tristan auf. „Yu-Gi-Oh!“ zeigt euch den ganzen Tag, wie jeder einzelne von ihnen gegen Feinde aus der alten ägyptischen und aus der neuen Zeit kämpft.

17. April: Kids’ Choice Awards 2022

Wer bekommt in welcher Kategorie einen Blimp? Wer geht in grünem Schleim gehüllt nach Hause? Am 17. April zeigt Pluto TV auf dem eigens dafür erstellten Sender Kids‘ Choice Awards 2022 die Verleihung der begehrten orangen Zeppeline. Schaltet ein und schaut, ob ein Blimp an jemanden geht, den*die ihr nominiert habt!

17. April: Ostern

Ab 20:00 Uhr können Zuschauer*innen von Pluto TV Serie die Abenteuer von „Barabbas“ verfolgen, der für seine Ideologie kämpft. Während Barabbas zunächst nur Verachtung gegenüber Jesus empfindet, ist das bei dem ersten lateinamerikanischen Papst auf Pluto TV Biografie nicht der Fall. Der Jesuit – Papst Franziskus setzt sich ab 20:00 Uhr für die Armen ein. Auf Pluto TV Food geht es zeitgleich um den Fisch. Zuschauer*innen können sich durch „Die Foodtruckerin“ und „The Hairy Bikers USA“ für das nächste Fischgericht inspirieren lassen. Wer lieber etwas lachen möchte, kann Comedy Central South Park einschalten und mit Stan grübeln, woher die gefärbten Eier kommen. Der Familienabend beginnt bei Pluto TV Movies um 20:15 Uhr mit „Ein Hund rettet Ostern“ und als krönenden Abschluss bietet The Asylum „Ben-Hur – Sklave Roms“ um 22:00 Uhr.

24. April: Oldschool Horror Night

Ab 22:00 Uhr lehrt euch Pluto TV Kultfilme mit „American Werewolf“ und „Amityville II – Der Besessene“ das Fürchten.

Weekly Specials

Habt ihr schon einmal eine angehende Bundesrichterin mit ihrem geheimen Lover auf der Titelseite einer örtlichen Zeitung gesehen? Die Bewohner von Cedar Cove schon. Wie es dazu kommen konnte und was sich dahinter verbirgt, seht ihr jeden Donnerstag ab 20:00 Uhr in der Dramedy „Cedar Cove – Das Gesetz des Herzens“ auf Pluto TV Serie.

Jeden Montag: Creature Feature

Gezeigt werden folgende Filme und Specials ab 20:15 Uhr auf Pluto TV Sci-Fi:

04.04.: Das Rätsel der Sphinx, Hell Comes to Frogtown

11.04.: Rache der Gargoylen, Blood Surf

18.04.: Das Vermächtnis der Azteken, Terror Birds

25.04.: Sands of Oblivion – Das verfluchte Grab, Terrordactyl

29. April bis 01. Mai: Western Wochenende

Gezeigt werden folgende Filme und Specials ab 20:15 Uhr auf Pluto TV Kultfilme:

29.04.: Gefährten des Todes, Big Jake

30.04.: Der Galgenstrick, In schlechter Gesellschaft

01.05.: MacLintock, Männer des Gesetzes

Text: Pluto TV/ Cookie Communications