Praktikum statt Party: Discovery+ schickt Influencer auf Arbeit

In „Filip und Serkan @Work: Praktikum statt Party“ lässt Discovery+ die beiden Influencer verschiedene Berufe ausprobieren.

Filip Pavlović dürfte dem TV-Publikum vor allem aus dem Show-Klassiker „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekannt sein. Dort hatte er 2021 erst in einer deutschen Ersatzsendung das Goldene Ticket für den echten australischen Dschungel gewonnen, bevor er 2022 als Dschungelkönig und Sieger aus der Sendung hervorging. Gemeinsam mit seinem Kumpel und Reality-Sternchen Serkan Yavuz ist er nun in dem neuen Discovery+ Streaming-Format „Filip und Serkan @WORK – Praktikum statt Party“ zu sehen.

Der Streamingdienst schickt die beiden Influencer durch insgesamt 20 alltägliche Berufe und Herausforderungen, bei denen Durchhaltevermögen und Engagement gefragt sind, kündigte Warner Bros. Discovery am Montag an. Unter anderem müssen sich beide als Lehrer, im Hotel oder in der Landschaftspflege beweisen. Ab dem 1. Dezember soll bei Discovery+ immer donnerstags eine neue Folge der Show erscheinen und auf Abruf verfügbar sein.

Quelle: Warner Bros. Discovery