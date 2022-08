Preisgekröntes „Haus der Träume“ startet Mitte September

Anzeige

„Babylon Berlin“ reloaded? Die Serie „Das Haus der Träume“ um die Geschichte eines Berliner Kaufhauses startet im September bei RTL+.

Das teilte der Streamingdienst am Dienstag in Köln mit. Der Zwölfteiler spielt in den späten 1920er Jahren. „Berlin schillert und strahlt im Aufschwung und gleichzeitig strotzt es nur so vor Dreck und Armut. Mittendrin das erste Kreditkaufhaus Deutschlands, das Kaufhaus Jonass, ‚Das Haus der Träume‘.“

Cast von „Das Haus der Träume“. Die Serie trug zunächst den Arbeitstitel „Torstraße 1“. Foto: RTL / Stephan Zwickirsch / X Filme

In der Historienserie sind Ludwig Simon („Charité“), Nina Kunzendorf („Klassentreffen“), Alexander Scheer („Blood Red Sky“), Samuel Finzi („Schachnovelle“) und Newcomerin Naemi Florez zu sehen. Auf der weltgrößten TV-Messe in Cannes siegte die Serie im Wettbewerb „MIP Drama“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

