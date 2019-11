Prime startet nächsten Monat eine „Batwoman“-Serie

Nicht Catwoman oder Batgirl, sondern „Batwoman“ ist die weibliche Hauptfigur der neuen Prime-Serie aus dem Batman-Kosmos. Die Superheldin kommt zum Zug, weil ihr männliches Pendant im Fledermaus-Kostüm auf geheimnisvolle Weise verschwunden ist.

Drei Jahre ist Gotham bereits ohne seinen maskierten Rächer. Nach dem geheimnisvollen Verschwinden von Batman steht die Stadt vor dem Zusammenbruch, denn das Gotham City Police Department kann der Flut an kriminellen Banden kaum standhalten. Es ist also an der Zeit für einen neuen Beschützer der düsteren Stadt – besser gesagt für eine neue Beschützerin!

Ab dem 20. Dezember kämpft nämlich „Batwoman“ bei Amazon Prime Video für Gerechtigkeit. Prime-Mitglieder können von da an die ersten acht Folgen der Superhelden-Serie in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung sehen. Der zweite Teil der ersten Staffel wird später in 2020 zur Verfügung stehen.

In der neuen Superheldinnen-Serie tritt Kate Kane als Batwoman in die Fußstapfen ihres verschwundenen Cousins Bruce Wayne. Hilfe bekommt sie dabei von ihrer Stiefschwester Mary (Nicole Kang) und Luke Fox (Camrus Johnson), dem Sohn von Wayne Enterprises‘ Tech-Guru Lucius Fox.