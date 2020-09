Prime: „The Boys“ Staffel 2 ab sofort abrufbar

Anzeige

Die Superhelden-Persiflage „The Boys“ von Amazon Prime Video geht ab heute in eine neue Runde:

407 Millionen US-Dollar Sachschaden verursachten die Helden in der ersten Staffel, 177 Menschen wurden dabei verletzt oder gar getötet, 739 Gefängnisjahre hat sich die Gruppe The Seven in einer einzigen Staffel eingebrockt – da wird es Zeit, dass „die Jungs“ für Recht und Ordnung sorgen. Die Truppe findet sich auch in der zweiten Staffel der Serie im absoluten Chaos wieder. Amazon verspricht in der Ankündigung: „Es wird noch blutiger, noch krasser, noch verrückter.“

Prime-Mitglieder bekommen jeden Freitag neue Episode zur Verfügung gestellt. An diesem Freitag (4. September) startet der wöchentliche Reigen der zweiten Staffel. Das Staffelfinale folgt am 9. Oktober.[bey/dpa]