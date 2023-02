Deutsches TV-Traumduo: Prime bringt Anke Engelke und Bastian Pastewka wieder zusammen vor die Kamera

Anzeige

Anke Engelke und Bastian Pastewka stehen bald wieder gemeinsam vor der Kamera und drehen eine neue Deutsche Original Serie für Prime Video. Produziert wird diese von der bildundtonfabrik (btf). Der Starttermin ist für 2024 geplant.

Anke Engelke war auch schon in der Serie „Pastewka“ zu Gast. Die neunte Staffel läuft aktuell bei Sky One. © Brainpool

„Anke Engelke und Bastian Pastewka sind vor der Kamera ein echtes Traumpaar. Zuschauer dürfen sich bei Prime Video auf ihr erstes gemeinsames Serienprojekt freuen“, bestätigt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video. Die ARD scheiterte eins vor bereits einigen Jahren mit dem Versuch die beiden für ein TV-Format wieder zu vereinen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Prime verrät fast gar nichts zu neuer Serie mit Bastian Pastewka und Anke Engelke

