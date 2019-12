„Rick and Morty“: Staffel 4 ab Januar 2020 endlich auch auf Deutsch

Auf Englisch und mit deutschen Untertiteln ist die Cartoon-Serie schon seit Mitte November zu sehen. Am 15. Januar 2020 kommt die deutsche Synchronfassung dazu.

Das verrückte Duo „Rick and Morty“ macht sich in Staffel 4 erneut auf Reisen durch Raum und Zeit. Bisher konnten Zuschauer in Deutschland die Staffel auf TNT Comedy nur im englischen Original (montags 05.40 Uhr) oder mit deutschen Untertiteln (mittwochs 22.40 Uhr) sehen. Doch ab 15. Januar laufen die Episoden immer mittwochs um 22.40 Uhr in deutscher Synchronfassung, im [adult swim]-Block des Senders.

Rick ist ein verschrobener, aber genialer Wissenschaftler mit Hang zum Alkoholismus, der erst seit Kurzem wieder bei seiner Familie aufgetaucht ist. Zusammen mit seinem Enkel Morty unternimmt er Reisen durch das Weltall und verschiedene Dimensionen. Das führt zu unglaublichen Begegnungen, aber nicht selten auch zu Problemen im familiären Alltag.

Hier ist der Trailer zur vierten Staffel auf Deutsch: