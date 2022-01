RTL+ bringt 90er-Ballermann und Martin Semmelrogge zurück

Anzeige

Schauspieler Henning Baum ist demnächst in einer Streaming-Serie als Ballermann-Wirt zu sehen. Auch „Das Boot“-Legende Martin Semmelrogge ist in „Der König von Palma“ mit von der Partie.

Das sechsteilige Drama spielt in den 1990er Jahren auf Mallorcas Amüsiermeile und ist ab 24. Februar auf RTL+ zu sehen.

Damals Bulle, jetzt Ballermann

Baum („Der letzte Bulle“) verkörpert Matthias „Matti» Adler, der an der Playa de Palma einen Biergarten eröffnet. Nach anfänglichem Erfolg geraten er und seine Familie bald in einen Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt, dem sie nicht mehr entkommen können. „Das RTL+ Original zeigt den nie erzählten Mikrokosmos Mallorca Anfang der Neunzigerjahre. Eine Zeit auf der Insel, die ausschweifend, aber auch ziemlich angsteinflößend war“, heißt es in einer RTL-Mitteilung vom Donnerstag.

Martin Semmelrogge gibt sich bei RTL+ die Ehre

Die Ufa Fiction produzierte die Serie von April bis Juli 2021 auf der Baleareninsel. In weiteren Rollen spielen unter anderem Sandra Borgmann („Dark“), Pia-Micaela Barucki („Charité“) und Martin Semmelrogge („Das Boot“) mit.