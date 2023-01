RTL im Bett mit Bushido und seiner Frau in Dubai

Anzeige

Noch mehr Medienoffensive vom früheren Hit-Rapper: RTL hat am Freitag einen neuen Bushido-Podcast sowie eine Doku angekündigt.

Ab Freitag, den 13. Januar, gibt es bei RTL+ Musik den neuen Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido Podcast“. Darin gehe es um „die wirklich wichtigen Themen“, teilte RTL eine Woche vorher mit. „Dazu gehören ihr Eheleben, ihr Alltag mit acht Kindern, ihre Vergangenheit und ihre gemeinsame Zukunft in der neuen Heimat Dubai – fernab von Musik und kriminellen Clans.“

Neue Bushido-Doku bei RTL

Weitere Einblicke ins Leben von Anna-Maria und Anis Ferchichi will RTL außerdem in einer vierteiligen Doku mit dem Titel „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“ zeigen, die ab Montag (9. Januar) auf RTL+ verfügbar ist und ab Donnerstag dann (12. Januar, 20.15 Uhr – außerdem 19. und 26.1. sowie 2.2.) bei RTL ausgestrahlt wird. Darin geht es ums neue Leben der Großfamilie in Dubai – mit den einjährigen Drillingen und ohne Polizeischutz. Im Oktober hatte RTL bereits die Doku-Reihe „Bushido – Reset“ veröffentlicht.

