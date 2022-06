RTL+: Schalke-Aufstieg wird in Langzeit-Doku nacherzählt

Anzeige

Nach einer emotionalen und hochspannenden Saison ist der FC Schalke 04 zurück in der Bundesliga. Auf dem Weg ins Fußballoberhaus wurde Königsblau über ein Jahr lang mit der Kamera begleitet.

Die sechsteilige Langzeitdokumentation „Schalke 04 – Zurück zum Wir“ wird im Herbst 2022 auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen sein.

„Schalke 04 – Zurück zum Wir“ fängt das einzigartige Comeback des Vereins in all seinen Facetten ein. Neben großen Fanmomenten blickt das authentische Porträt auch auf den beispiellosen Umbruch, den der Traditionsclub hinter sich hat. Der Verein aus Gelsenkirchen lässt sich in einer existenziellen Krise exklusiv begleiten und bietet einen tiefen Einblick in seine königsblaue Seele.

Quelle: RTL Deutschland; Redaktion: Richard W. Schaber

Bildquelle: schalke04: RTL Deutschland / Schalke 04