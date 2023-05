„Silo“: Sci-Fi-Serie mit Tim Robbins jetzt bei Apple TV+

Anzeige

In der neuen Apple TV+ Serie „Silo“ haben sich die letzten Überlebenden der Menschheit unter die Erde zurückgezogen.

Basierend auf einer Roman-Trilogie von Hugh Howeys erzählt „Silo“ von den letzten 10.000 Menschen auf der Erde. Mehrere Kilometer unter der Erde haben sie sich in einem Silo zurückgezogen, um sich vor der gefährlichen Außenwelt zu schützen, wie der Streaming-Anbieter ankündigte. Dabei weiß niemand so genau, warum der streng überwachte Komplex überhaupt gebaut wurde. Im Zentrum der Handlung steht nun eine Ingenieurin namens Juliette, die nach dem Mord an einem geliebten Menschen einem weitreichenden Geheimnis auf die Spur kommt, wie der Ankündigung zu entnehmen ist.

Foto: Apple TV+

„Silo“ in 4K und Dolby Atmos

Die zehnteilige erste Staffel von „Silo“ ist ab dem 5. Mai bei Apple TV+ verfügbar. Zum Start sind die ersten zwei Episoden erschienen. Alle weiteren folgen im Wochenrhythmus. In den Hauptrollen der dystopischen Sci-Fi-Serie kann man dabei unter anderem Rebecca Ferguson („Dune“), Rashida Jones, David Oyelowo und Tim Robbins erleben. Die Serie ist bei Apple TV+ auch in 4K und mit Dolby Atmos Ton verfügbar.

Quelle: Apple

