August Diehl übt Rache: „Plan A – Was würdest du tun?“ exklusiv bei Sky

Sky zeigt seinen Original Film mit August Diehl über wahre Rachepläne im Nachkriegsdeutschland. „Plan A – Was würdest du tun?“ wird zuerst im Rahmen des Sky Film Specials zu sehen sein.

Am 10. Juni startet der Film mit August Diehl und Sylvia Holks exklusiv auf Sky. Die deutsch-israelische Produktion handelt von Racheplänen im Nachkriegsdeutschland.

Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 findet sich eine Gruppe von Holocaust-Überlebenden zusammen und schmiedet Rachepläne. Das Ziel ist klar: Für jeden ermordeten Juden soll die deutsche Bevölkerung mit gleicher Münze zahlen und einen der ihren opfern müssen.

August Diehl erneut im Szenario des Zweiten Weltkriegs

August Diehl spielte bereits in zahlreichen Theateraufführungen sowie Filmen mit. Oft zeichnet er sich in besonders ernsten oder unnachgiebigen Rollen aus, so im dystopischen Zukunftsfilm „Die kommenden Tage“ (2010) oder als SS-Sturmbannführer Dieter Hellstrom in „Inglourious Basterds“ (2009).

Letzterer spielt ebenfalls im Szenario des Zweiten Weltkrieges, wenn auch durch Regisseur Quentin Tarantino verzerrt. Auch historisch belegte Werke führte August Diehl bereits an („Der junge Karl Marx“ aus 2017).

Zum neuen Film „Plan A – Was würdest du tun?“ äußert sich Vice President Cinema bei Sky Deutschland Michaela Tarantino (nicht mit Quentin Tarantino verwandt):

„Als erster in Deutschland produzierter Sky Original Film ist ‚Plan A – Was würdest du tun?‘ etwas ganz Besonderes für uns. Wir freuen uns sehr, dieses außergewöhnliche Drama nun erstmals im TV und Stream zeigen zu können. Dank einer Meisterleistung von August Diehl geht der aufwühlende Film bis zur letzten Minute unter die Haut. Aus Anlass dieser Premiere präsentieren wir unseren Kunden dazu ein in diesem Umfang einzigartiges Special mit besonderen Filmen, die sich kritisch mit Grausamkeiten der NS-Zeit und des zweiten Weltkriegs auseinandersetzen.“ Vice President Cinema bei Sky Deutschland Michaela Tarantino

Neben August Diehl und Sylvia Hoeks spielen auch Nikolai Kinski, Milton Welsh, Michael Brandner, Tim Wilde, Michael Aloni und Oz Zehavi im neuen Film mit. Zu sehen ist das Ensemble mit Sky Q oder einem Sky Ticket, auch auf Abruf (on demand).

Quelle: Sky Deutschland

