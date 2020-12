Sky: Neue Serie mit „Breaking Bad“-Star

Anzeige

Im Januar startet die neue Serie „Your Honor“ auf Sky. Unteranderem steht dort der Oscar nominierte „Breaking Bad“ Star Bryan Cranston vor der Kamera.

Bryan Cranston wird die Hauptrolle in der neuen Showtime-Serie „Your Honor“ übernehmen. Darin spielt er den angesehenen Richter Michael Desiato aus New Orleans. Als dessen Teenager-Sohn Adam (Hunter Doohan) in einen Unfall verwickelt wird und daraufhin Fahrerflucht begeht, muss der besorgte Vater schwierige Entscheidungen treffen.

Foto: obs/Sky Deutschland

Mit dabei ist auch SAG-Award-Preisträger Michael Stuhlbarg („Call Me By Your Name“), der das gefürchtete Oberhaupt einer kriminellen Familie spielt. Hope Davis („For The People“) spielt dessen nicht weniger gefährliche Ehefrau.

„Your Honor“ basiert auf der israelischen Serie „Kvodo“ von Ron Ninio und Shlomo Mashiach. Diese lief 2017 und 2019 mit jeweils einer Staffel. Das Spin-Off wird nun in zehn Teilen erscheinen.

Bryan Cranston auch Produzent

Produziert wurde die Miniserie von CBS-Studios gemeinsam mit King Size Productions. Showrunner und Autor ist BAFTA-Gewinner Peter Moffat („The Night Off“, „Undercover“). Er ist gemeinsam mit Robert und Michelle King und Liz Glotzer („The Good Fight“, „Evil“) auch ausführender Produzent. Die ersten drei Episoden hat BAFTA-Gewinner Edward Berger („Patrick Melrose“) produziert und inszeniert. Auch Bryan Cranston war für die ein oder andere Folge als ausführender Produzent tätig.

„Your Honor“ ist ab dem 18. Januar immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Außerdem stehen die jeweiligen Folgen dann parallel auch auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zur Verfügung.