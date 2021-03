Anzeige

In dem neuen Format „Backstage Boxengasse“ bekommen Fans die brennendsten Fragen aus dem Formel 1-Zirkus topaktuell beantwortet. Dabei werden auch Gerüchte und Gossip im Podcast ihren Platz haben.

Unterstützung bekommen Roos und Hardenacke regelmäßig von Sandra Baumgartner, die als Sky Reporterin Insights direkt von der Strecke verrät. Zudem werden gelegentlich die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie weitere Gäste aus der Formel 1 zugeschaltet.

Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von „Backstage Boxengasse“, der über die gängigen Podcast-Portale wie Spotify, Apple iTunes, Deezer sowie über den YouTube-Kanal von Sky Deutschland und skysport.de abrufbar ist.

In der Pilotfolge, die ab dem kommenden Dienstag abrufbar ist, dreht sich alles um den Saisonstart in Bahrain. Nach drei Monaten Pause geht es Ende März endlich wieder los. Nur auf Sky Sport F1 erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher. Sky überträgt ab der Saison 2021 alle Formel 1-Wochenenden live – vom ersten freien Training bis zum Rennen am Sonntag.

Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup live und Highlights von den Rennen der neuen Elektro-SUV-Serie Extreme E.

Sendestart von Sky Sport F1 ist bereits nächste Woche, am 12. März.