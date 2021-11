Sky Ticket: „Battlestar Galactica“ bald nicht mehr abrufbar

Anzeige

Sämtliche Staffeln der kultigen Syfy-Serie „Battlestar Galactica“ sind beim Streamingdienst Sky Ticket abrufbar – aber nicht mehr lange. Wer alle 75 Folgen noch sehen will, sollte also langsam damit anfangen.

Die von 2003 bis 2009 neu aufgelegte SciFi-Serie mit stark militärischer Note gehört zu den besten TV-Produktionen des Genres im neuen Jahrtausend. So sind die burschikose Jägerpilotin „Starbuck“ (Katee Sackhoff), der wahnsinnige Wissenschaftler Dr. Gaius Baltar (James Callis) und der ernste Kommandant Adama (Edward J. Olmos) dem TV-Publikum in bester Erinnerung geblieben – und verlocken manchen dazu, die 4 Staffeln von „Battlestar Galactica“ erneut anzuschauen. Das geht derzeit in Deutschland über den Streamingdienst Sky Ticket – doch die Tage der Verfügbarkeit in der Video-on-Demand-Auswahl des Anbieters scheinen gezählt: So weist bei Sky Ticket im Auswahlmenü ein Zeitstempel darauf hin, dass die Serie nur noch bis zum 31. Dezember 2021 verfügbar sein wird.

Wer die spannende und entbehrungsreiche Reise des „Battlestar Galactica“ zur sagenhaften Kolonie Namens Erde noch ansehen möchte, sollte also vielleicht langsam damit anfangen – schließlich gibt es eine zweiteilige Pilot-Miniserie und 75 Folgen von über 40 Minuten Länge zu sehen.



Die Handlung von „Battlestar Galactica“ gestaltet sich deutlich düsterer, als es das TV-Publikum von den meisten Serien-Franchises aus der SciFi-Ecke gewohnt war. Selbst das verhältnismäßig ernste „Babylon 5“, in dem Vernichtungskriege, Völkermord und Folter thematisiert werden, wirkte gegen die Flucht der letzten Menschen vor den Zylonen schon fast wie ein Kirmesbesuxh.