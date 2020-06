Sky überträgt live – heute Vormittag Meisterschale für Kiel

44 Tage nach dem „Titelgewinn“ in der Handball-Bundesliga erhält der THW Kiel die Meisterschale. Sky zeigt die Übergabe am Donnerstag live im Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Am Donnerstag übergibt HBL-Präsident Uwe Schwenker den Zebras um Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek die Meisterschale in der heimischen Sparkassen-Arena – mit Mundschutz und Handschuhen. Wegen der Coronavirus-Pandemie war die Saison am 21. April abgebrochen worden, Tabellenführer Kiel wurde zum Meister erklärt.

Sky zeigt die Meisterschalen-Übergabe an den THW Kiel diesen Donnerstag, ab 11.45 Uhr, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.