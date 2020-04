Sky zeigt „I Know This Much Is True“ parallel zur US-Ausstrahlung

Zwei ungleiche Zwillingsbrüder in einer Familiensaga über Verrat, Aufopferung und Vergebung. Sky zeigt die Miniserie in der englischen Originalfassung.

In der Verfilmung des Romans „Früh am Morgen beginnt die Nacht“ von Wally Lamb schlüpft Mark Ruffalo in die Rolle der Zwillinge Dominick und Thomas Birdsey. Parallel zur US-Ausstrahlung zeigt Sky die sechsteilige Miniserie „I Know This Much Is True“ in der englischen Originalfassung.

Sie sind Zwillinge, doch in unterschiedlichen Jahrzehnten geboren: Dominick am 31.12.1949 um 23.57 nachts, Thomas am 1.1.1950 um drei Minuten nach Mitternacht. Sie sind eineiige Zwillinge, doch grundverschieden: Der sensible Thomas verbringt den größten Teil seines Lebens in wechselnden Anstalten, während Dominick vor der Herausforderung steht, sich um seinen Bruder zu kümmern, seine Vergangenheit zu bewältigen und durch die Liebe zu seinem Bruder sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Das Leben der beiden Brüder wird in verschiedenen Lebensabschnitten, beginnend mit der Gegenwart und in diversen Rückblenden, geschildert.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai ist „I Know This Much Is True“ in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q abrufbar. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung auf Sky Atlantic HD wird voraussichtlich im Sommer erfolgen.