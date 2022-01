„Sløborn“ Staffel 2 schon jetzt vorab in der Mediathek

Anzeige

Die zweite Staffel der deutschen Endzeitserie „Sløborn“ ist ab sofort und noch vor TV-Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar.

In den sechs neuen Episoden von „Sløborn“ geht es erneut auf die titelgebende, frei erfundene Nordseeinsel, wo ein gefährliches Virus ausgebrochen ist. Mittlerweile befinden sich nur noch wenige Menschen auf Sløborn, die nun um ihr Überleben kämpfen müssen. Ersten Informationen zufolge soll sich die zweite Staffel noch weiter in Richtung eines postapokalyptischen Szenarios entwickeln. Im Jahr 2020 hatte die Serie auf ZDFneo durchaus einen Nerv getroffen, nicht zuletzt durch die Parallelen zur Corona-Pandemie. Bereits im selben Jahr wurde eine Fortsetzung für „Sløborn“ angekündigt.

Unter der Regie von Christian Alvart und Adolfo J. Kolmerer gibt es erneut unter anderem Wotan Wilke Möhring, Emily Kusche, Alexander Scheer und Annika Kuhl in den Hauptrollen zu sehen.

Alle sechs Folgen sind ab dem 7. Januar in der ZDF-Mediathek auf Abruf verfügbar. Am 11. und 12. Januar 2022 zeigt ZDFneo jeweils drei Folgen am Stück auch im linearen TV zur Primetime. Das ZDF zeigt die Folgen ab 21. Februar immer montags im Spätprogramm um 22.15 Uhr.

Wer eine Auffrischung der alten Folgen benötigt, kann diese ebenfalls in der ZDF-Mediathek streamen. Zudem zeigt ZDFneo die gesamte erste Staffel am 9. Januar ab 20.15 Uhr bis spät in die Nacht.