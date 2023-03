„Smile“: Der große Horror-Hit von 2022 jetzt bei Paramount+

Anzeige

Der Horrorfilm „Smile“ war einer der großen Überraschungserfolge des vergangenen Kinojahres. Jetzt kann man den Film bei Paramount+ streamen.

„Smile“ knüpft noch einmal an unheilvolle Schauergeschichten wie „The Ring„, „The Call“ oder „Pulse“ an, die gerade um die Jahrtausendwende ihr Unbehagen gegenüber neuen medialen Vernetzungen und globalisierten Lebenswirklichkeiten zum Ausdruck gebracht haben. Es geht um das Überspringen von Ängsten, das Vereinen und Weitergeben von Traumata, die sich immer weiter selbst reproduzieren und von einer Person zur nächsten wandern.

Regisseur Parker Finn findet für solche geteilten Angsterfahrungen das Bild eines verstörenden Lächelns, das seinen Figuren ins Gesicht gestanzt ist. Auf grauenerregende Weise verziehen sich die Mundwinkel nach oben. Wer Zeuge davon wird, den scheint ein kaum zu überwindender Fluch anzulasten. Rose Cotter (Sosie Bacon), die Protagonistin von „Smile“, erfährt diesen Horror am eigenen Leib. Sie arbeitet auf einer psychiatrischen Station und beobachtet den Selbstmord ihrer neuen Patientin, welche ihr kurz zuvor noch mit besagtem Lächeln erscheint. Fortan scheint Rose den Verstand zu verlieren.

„Smile“ basiert auf einem Kurzfilm

„Smile“ ist die Langfilmadaption des Kurzfilms „Laura hasn’t slept“, der im Netz veröffentlicht wurde und auf der bereits erschienenen Blu-ray des Films als Bonusmaterial enthalten ist. Im Jahr 2022 konnte sich „Smile“ eines großen Kassenerfolges in den Kinos erfreuen und entwickelte sich über Mundpropaganda und Social-Media-Inszenierungen in kurzer Zeit zu einem regelrechten Kultphänomen.

Mittlerweile kann man den Mix aus psychologischem Horror, Spukgeschichte und durchaus verstörenden Schockeffekten auch bei Paramount+ zu Hause streamen. Seit dem 30. März 2023 ist der Film im Abo der Streaming-Plattform enthalten. Auf anderen Plattformen wie Prime Video ist der Film kostenpflichtig als VoD erhältlich.

Den Trailer zu „Smile“ kann man hier sehen:

