Sportdeutschland.TV sichert sich eine Königsklasse

Der vom DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) gegründete Online-Sender „Sportdeutschland.TV“ hat sich die Champions League einer Randsportart langfristig ins Haus geholt. Alle Partien ab der Saison 2022/2023 werden dort zukünftig live ausgestrahlt und auch als Video-on-Demand verfügbar sein.

Gemeint sind die Rechte an der an der ETTU Champions League im europäischen Tischtennissport. Durch einer mehrjährige Vereinbarung mit der Sportradar AG hat sich Sportdeutschland.TV sowohl die Übertragungsrechte in Deutschland als auch in Österreich und in der Schweiz gesichert.

Laut dem DOSB könnte hier also in Zukunft Weltklasse-Tischtennis geboten werden. Im Schatten des sechsfachen Champions-League-Siegers Borussia Düsseldorf mit Rekord-Europameister Timo Boll entwickelt sich mit dem TTC Neu-Ulm ein ernstzunehmender Konkurrent. Der TTC konnte im Frühjahr mit der Verpflichtung eines Top-10-Quartetts der Weltrangliste für einen Paukenschlag sorgen. Neben dem deutschen Superstar Dimitrij Ovtcharov schlagen mit Tomokazu Harimoto, Truls Moregard und Lin Yun-Ju drei weitere Stars der Tischtennisszene für die Ulmer auf.

Sportdeutschland.tv zeigt alle Spiele der Tischtennis-Champions-League

Mit den TTF Liebherr Ochsenhausen und dem 1. FC Saarbrücken-TT rechnen sich außerdem zwei weitere deutsche Vertreter Chancen auf den Champions-League-Titel aus. Für Freunde des Tischtennissports könnten hier also spannende Duelle mit deutscher Beteiligung bevorstehen. Neben den Liveübertragungen will Sportdeutschland.TV auch Highlights der einzelnen Partien auf seinem Portal und den eigenen Social-Media-Kanälen zur Verfügung stellen.

Alle Übertragungen der ETTU Champions League sind auf der Sender-Homepage zu finden, neben jährlich um die 10.000 weiteren Livestreams in ca. 70 Sportarten. Dazu gehören laut DOSB New Media GmbH unter anderem über 40 Bundesligen und 300 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften. Dieses Angebot soll zudem stetig weiter anwachsen.

Sportdeutschland.TV überträgt im Übrigen auch die Freitag beginnende Beachvolleyball-WM komplett live.

