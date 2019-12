Sportschau stellt Aufzeichnung von Gladbach gegen Bayern von 1984 in voller Länge online

Während die Begegnung zwischen Tabellenführer Gladbach und Rekordmeister Bayern München bei Sky zu sehen sein wird, dürfen Fußball-Nostalgiker sich über eine Retro-Auflage des Bundesliga Klassikers freuen.

Lothar Matthäus kehrt an den Bökelberg zurück – allerdings nicht in der Gegenwart, wo die Spiele der Borussia vom Niederrhein längst im neuen Borussia-Park ausgetragen werden. Sondern im Jahre 1984 zum Gastspiel des FC Bayern München.

Wer Vokuhilas lieber mag als Undercuts, darf sich nun über ein Advents-Bonbon freuen, das die Sportschau auch anlässlich der Begegnung der alten Kontrahenten im Bundesliga-Endspurt vor der Winterpause aus dem Archiv holt:

In der Online-Mediathek der Sportschau gibt es die torreiche Begegnung zwischen Gladbach und Bayern in voller Länge im Stream zu sehen. Wer nicht erst danach suchen will, findet das Retro-Feeling ganz bequem hier.