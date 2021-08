„Star Wars: The Bad Batch“ bekommt eine Fortsetzung

Anzeige

Disney hat für seinen Streaming-Dienst Disney+ am gestrigen Donnerstag angekündigt, dass im Jahr 2022 eine neue, zweite Staffel der Animationsserie „Star Wars: The Bad Batch“ starten wird.

Der Unterhaltungskonzern Disney, zu dem auch das „Star Wars“-Franchise gehört, erweitert sein Angebot an Inhalten zum Universum der Weltraumsaga. Am Donnerstag kündigte der Konzern dazu an, dass eine weitere, zweite Staffel der Animationsserie „Star Wars: The Bad Batch“ im nächsten Jahr auf dem konzerneigenen Streaming-Dienst Disney+ starten wird. Michael Paull, Präsident von Disney+ und ESPN+, kann die zweite Staffel nach eigenen Angaben „kaum erwarten“ und freue sich „dass das Star Wars Animationsuniversum auf Disney+ weiter ausgebaut wird“.

Der erste Teil des Finales der derzeit laufenden ersten Staffel von „Star Wars: The Bad Batch“ ist dazu ab heute Morgen auf Disney+ verfügbar. Zur Handlung der neuen Staffel ist noch nichts bekannt, außer dass man sich beim Lucasfilm Animations-Team darauf freue, die Geschichte der Bad Batch weiter erzählen zu dürfen. Die zweite Staffel der Serie wird nach Angaben von Disney im nächsten Jahr exklusiv auf Disney+ zur Verfügung gestellt werden.

